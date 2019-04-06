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    У світі

    Глави МЗС Великої сімки виступили проти військових дій у Лівії

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    <p>Ситуація у Тріполі загострилася</p> - Глави МЗС Великої сімки виступили проти військових дій у Лівії

    Ситуація у Тріполі загострилася

    Країни G7 застерегли фельдмаршала Халіфа Хафтара від наступу на столицю Лівії Тріполі

    Міністри закордонних справ країн Великої сімки заявили у п'ятницю, що вони рішуче виступають проти військових дій у Лівії, і застерегли командира східної частини країни фельдмаршала  Халіфа Хафтара від продовження наступу на столицю Тріполі.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Ми твердо віримо, що немає місця для військового вирішення лівійського конфлікту», - заявили міністри закордонних справ Франції, Великої Британії, Німеччини, США, Італії, Японії і Канади.

    У заяві глав МЗС G7 зазначається, що вони рішуче налаштовані проти будь-яких військових дій, і будь-яка людина або група людей, які сприяють подальшому громадянського конфлікту, завдають шкоди ні в чому не винним людям і стоять на шляху миру, на який лівійці заслуговують.

    Нагадаємо, 5 березня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.

    Нагадаємо, 5 квітня Великобританія зажадала провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Лівії.

    Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

     У березні ЗМІ повідомляли, що Росія відправила до Лівії 300 найманцівприватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.

    Джерело: 112 Україна

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