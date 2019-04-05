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    У світі

    Лівійська національна армія захопила аеропорт у Тріполі

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    Фельдмаршал Лівійської національної армії&nbsp;Халіф Хафтара - Лівійська національна армія захопила аеропорт у Тріполі
    Фельдмаршал Лівійської національної армії Халіф Хафтара

    Зараз в околицях аеропорту йдуть бої

    Лівійська національна армія фельдмаршала Халіфи Хафтара отримала контроль над аеропортом Тріполі.

    Про це повідомляє Аlarabiya.

    Під контроль сил Хафтара перейшли також райони Каср-Бен-Гашир (30 км від столиці) і Сук аль-Хаміс (24 км від Тріполі). Зараз в околицях аеропорту йдуть бої.

    Офіційний представник лівійських військових Ахмад аль-Месмари оголосив про початок військової операції з наступу на Тріполі. Він також закликав мирних жителів уникати районів, де йдуть бойові дії.

    Нагадаємо, 5 квітня Великобританія зажадала провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Лівії.

    Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

     У березні ЗМІ повідомляли, що Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.

    Джерело: РБК-Україна

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