Лівійська національна армія захопила аеропорт у Тріполі



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Фельдмаршал Лівійської національної армії Халіф Хафтара

Зараз в околицях аеропорту йдуть бої

Лівійська національна армія фельдмаршала Халіфи Хафтара отримала контроль над аеропортом Тріполі.

Про це повідомляє Аlarabiya.

Під контроль сил Хафтара перейшли також райони Каср-Бен-Гашир (30 км від столиці) і Сук аль-Хаміс (24 км від Тріполі). Зараз в околицях аеропорту йдуть бої.

Офіційний представник лівійських військових Ахмад аль-Месмари оголосив про початок військової операції з наступу на Тріполі. Він також закликав мирних жителів уникати районів, де йдуть бойові дії.

Нагадаємо, 5 квітня Великобританія зажадала провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Лівії.

Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

У березні ЗМІ повідомляли, що Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.

Джерело: РБК-Україна