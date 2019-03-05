  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Росія перекинула до Лівії 300 найманців «Вагнера» - ЗМІ

    • Розсилка
    Війна в Лівії - Росія перекинула до Лівії 300 найманців «Вагнера» - ЗМІ
    Війна в Лівії

    Як стало відомо ЗМІ, ПВК «Вагнера» надає підтримку командиру повстанців Халіфу Хафтару в східній Лівії

    Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.

    Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на свої джерела.

    Як стало відомо ЗМІ, ПВК «Вагнера» надає підтримку командиру повстанців Халіфу Хафтару в східній Лівії.

    Росія також постачає його Лівійській національній армії артилерію, танки, безпілотники і боєприпаси, повідомило джерело в Уайтхоллі.

    Джерело, близьке до лівійсько-російського нафтогазового спільного підприємства Libyan Russian Oil & Gas Joint Company, повідомило The Telegraph, що «дуже багато вагнерівців прибули (до Лівії)» разом з кадровими військовими.

    Нагадаємо, раніше СБУ потролила МЗС Росії і виклала дані про загиблих в Сирії «вагнерівців» під хештегом #ИхТамНет.

    Також СБУ показала паспорти 57 російських найманців «Вагнера», які загинули в Сирії.

    Джерело: Новое Время

    Читайте також
    Росія війна військові військова техніка боєприпаси Лівія ЧВК «Вагнер»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ