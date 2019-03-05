Росія перекинула до Лівії 300 найманців «Вагнера» - ЗМІ
-
Розсилка
Як стало відомо ЗМІ, ПВК «Вагнера» надає підтримку командиру повстанців Халіфу Хафтару в східній Лівії
Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на свої джерела.
Як стало відомо ЗМІ, ПВК «Вагнера» надає підтримку командиру повстанців Халіфу Хафтару в східній Лівії.
Росія також постачає його Лівійській національній армії артилерію, танки, безпілотники і боєприпаси, повідомило джерело в Уайтхоллі.
Джерело, близьке до лівійсько-російського нафтогазового спільного підприємства Libyan Russian Oil & Gas Joint Company, повідомило The Telegraph, що «дуже багато вагнерівців прибули (до Лівії)» разом з кадровими військовими.
Нагадаємо, раніше СБУ потролила МЗС Росії і виклала дані про загиблих в Сирії «вагнерівців» під хештегом #ИхТамНет.
Також СБУ показала паспорти 57 російських найманців «Вагнера», які загинули в Сирії.
Джерело: Новое Время