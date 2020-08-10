Голівудський актор Антоніо Бандерас захворів на коронавірус



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Антоніо Бандерас захворів на коронавірус

Антоніо Бандерас сві 60-й день народження змушений проводити в ізоляції

Актор Антоніо Бандерас заразився коронавірусом. Про це він написав в Twitter в день свого 60-річчя в понеділок, 10 серпня

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

Артист заявив, що змушений справляти свій день народження в ізоляції через вірус. Бандерас додав, що почувається відносно нормально, проте відчуває втому.

У січні 2017 року Бандераса екстрено госпіталізували в Великобританії через болі в серці. Пізніше артист заявив, що переніс інфаркт, який змінив його життя.

Антоніо Бандерас відомий за фільмами «Відчайдушний», «13-й воїн», «Філадельфія», «Маска Зорро», «Легенда Зорро», а також по стрічці «Жінки на межі нервового зриву» режисера Педро Альмодовара.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», це не перший випадок зараження коронавірусом відомих людей. Так, нещодавно губернатор американського штату Огайо Майк Девайн повідомив, що заразився коронавірусом нового типу Covid-19 перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. Про це Девайн написав у Twitter. Він повідомив, що здав тест на коронавірус перед тим, як мав зустрічати президента біля трапа літака в Клівленді.