Співробітникам Facebook дозволили працювати вдома до липня наступного року



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Офіс компанії Facebook в місті Пало-Альто, Каліфорнія, США

Компанія виділить співробітникам по тисячі доларів на потреби необхідної техніки для роботи вдома

Через пандемію коронавірусу у світі керівництво компанії Facebook дозволило своїм працівникам працювати з дому до липня 2021 року.

Про це повідомляє CNN.

«Спираючись на інструкції від державних експертів у сфері охорони здоров'я та після консультацій всередині компанії, ми ухвалили рішення дозволити нашим співробітникам працювати дистанційно до липня 2021 року», - заявила представниця компанії Facebook Нека Норвіль.

Вона наголосила, що компанія виділить співробітникам по тисячі доларів на потреби необхідної техніки для роботи вдома.

Аналогічні рішення раніше ввели Google і Twitter.

Між іншим, Канада виділить близько $43 млн на клінічні випробування вакцини від Covid-19.

Раніше повідомлялося, що стала відома орієнтовна вартість вакцини від коронавірусу, яку збирається представити китайська компанія. Щеплення від Covid-19 коштуватиме близько 20 доларів, тобто десь 500 гривень.

Як повідомлялося, молодь за останні пів року почала втричі більше хворіти на Covid-19.

У ВООЗ заявили, що лише 10% населення планети мають антитіла до коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.