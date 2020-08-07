Губернатор Огайо захворів на Covid-19 перед зустріччю з Трампом



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Губернатор Майк Девайн мав зустрічати Трампа біля літака в Клівленді

Наступні два тижні губернатор проведе вдома на самоізоляції

Губернатор американського штату Огайо Майк Девайн повідомив, що заразився коронавірусом нового типу Covid-19 перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Девайн написав у Twitter.

Він повідомив, що здав тест на коронавірус перед тим, як мав зустрічати президента біля трапа літака в Клівленді.

«Відповідно до стандартного протоколу, щоб привітати президента Трампа в аеропорту в Клівленді, я здав тест на Covid-19. Мій тест виявився позитивним. Наступні два тижні я проведу вдома на самоізоляції», – повідомив Девайн.

Зазначимо, що станом на 7 серпня в США число заражень коронавірусом перевищило 5 мільйонів, 162 тисячі осіб померли.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

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Як відомо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819.За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.