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    Гора Монблан стала нижчою на метр

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    Гора просідає значними темпами - Гора Монблан стала нижчою на метр
    Гора просідає значними темпами
    Фото Esteban Wautier

    Найвища точка Західної Європи понижчала

    Французькі експерти в середу заявили, що виміряли Монблан, найвищу гору Західної Європи, та виявили, що її висота зменшилася майже на метр. Про це повідомляє The Local.

    Так, спеціалісти-географи зазначили, що після експедиції в середині вересня могутня гора в центрі французьких Альп була заввишки 4 807,81 метра, що нижче від зафіксованої ними у 2017 році висоти 4 808,72 метра.

    «Тепер кліматологи, гляціологи та інші вчені повинні переглянути всі зібрані дані та висунути всі теорії для пояснення цього явища», – заявили французькі експерти на пресконференції у місті Сен-Жерве-ле-Бен біля підніжжя цієї гори.

    Як повідомлялося, офіційна висота Монблану знижується вже понад десять років. Найвищий показник становив 4 810,9 метра у 2007 році.

    За словами географічних експертів, гора щорічно втрачає в середньому 13 сантиметрів висоти через сильні вітри та опади.

    Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон, перебуваючи біля підніжжя Монблану, пообіцяв посилити політику захисту довкілля у Франції, і, зокрема, захистити гору від надмірної кількості туристів і забруднення.

    Теги: Еммануель Макрон президент
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    Гора Монблан стала нижчою на метр