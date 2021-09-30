Гора Монблан стала нижчою на метр

Найвища точка Західної Європи понижчала

Французькі експерти в середу заявили, що виміряли Монблан, найвищу гору Західної Європи, та виявили, що її висота зменшилася майже на метр. Про це повідомляє The Local.

Так, спеціалісти-географи зазначили, що після експедиції в середині вересня могутня гора в центрі французьких Альп була заввишки 4 807,81 метра, що нижче від зафіксованої ними у 2017 році висоти 4 808,72 метра.

«Тепер кліматологи, гляціологи та інші вчені повинні переглянути всі зібрані дані та висунути всі теорії для пояснення цього явища», – заявили французькі експерти на пресконференції у місті Сен-Жерве-ле-Бен біля підніжжя цієї гори.

Як повідомлялося, офіційна висота Монблану знижується вже понад десять років. Найвищий показник становив 4 810,9 метра у 2007 році.

За словами географічних експертів, гора щорічно втрачає в середньому 13 сантиметрів висоти через сильні вітри та опади.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон, перебуваючи біля підніжжя Монблану, пообіцяв посилити політику захисту довкілля у Франції, і, зокрема, захистити гору від надмірної кількості туристів і забруднення.