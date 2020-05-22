Грузія заявила про спробу посягання з боку Південної Осетії



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Грузія заявила про чергове зазіхання на свою територію окупаційними силами з Південної Осетії

Поблизу адміністративної прикордонної лінії з окупованим Цхінвальським регіоном представники окупаційних сил перейшли на територію, контрольовану центральною владою Грузії

Грузія заявила про вторгнення окупаційних сил з Південної Осетії на підконтрольну центральному уряду територію.

Про це повідомили в Службі державної безпеки Грузії, передає News Tbilisi.

«Біля села Мереті Горійського муніципалітету представники окупаційних сил перейшли на територію, контрольовану центральною владою», - повідомила грузинська сторона 21 травня.

Однак незабаром окупаційні війська залишили грузинську територію.

За інформацією СДБ, про цей інцидент грузинська сторона повідомила Місію спостерігачів Євросоюзу.

Село Мереті розташоване поблизу адміністративної прикордонної лінії з окупованим Цхінвальським регіоном.

Нагадаємо, російсько-грузинська війна почалася в 2008 році. Конфлікт виник через збройне протистояння в Південній Осетії, в якому брали участь бойовики з Росії і Абхазії. 8 серпня після обстрілу грузинських сіл ЗС Грузії заявили про намір відновити «конституційний порядок» і зайняли частину Цхінвалі.

В той самий день Росія втрутилася в конфлікт на боці південно-осетинських бойовиків і ввела війська. Військові дії поширилися далеко за межі Південної Осетії на інші міста Грузії і Абхазії.