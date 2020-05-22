НАТО скликає екстрену нараду через вихід США із Угоди про відкрите небо



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НАТО скликає екстрену нараду

Нарада послів НАТО запланована вже на п'ятницю, 22 травня

Посли Північноатлантичного Альянсу (НАТО) проведуть екстрену нараду у зв'язку з виходом США із Угоди про відкрите небо. Нараду запланували на п'ятницю, 22 травня.

Про це передає Straits Times.

Посли будуть обговорювати заяву президента США Дональда Трампа про те, що він виводить Штати із Угоди про відкрите небо з Росією, повідомив один з дипломатів агентству AFP.

Також співрозмовник агентства додав, що на зустрічі, яка відбудеться в п'ятницю вдень по бельгійському часу, повинні проаналізувати наслідки оголошення Трампа.

Як зазначають The New York Times, одна з головних причин виходу з Угоди про відкрите небо — заборона Росією польотів над одним з міст, в якому ймовірно розташовані ядерні ракети, здатні досягти Європи. Також Росія забороняла польоти над місцями проведення масштабних військових навчань.

Крім цього, розвідка була незадоволена російськими польотами над США для збору інформації про критичні елементи інфраструктури, які можуть постраждати від кібер-атак. Ще одним моментом був політ росіян над гольф-клубом Дональда Трампа в Нью-Джерсі у 2017 році.

За словами посадовців Білого дому, союзники США по НАТО застерігають, що Росія скоріш за все також вийде з Угоди, що може стати критичним для слідкування за військовою активністю в балтійському регіоні.

Угода про відкрите небо, вперше запропонована президентом США Дуайтом Ейзенхауером у 1955 році, була укладена у 1992 році і набула чинності у 2002. Наразі в рамках Угоди співпрацює 35 країн світу, серед яких і Україна.