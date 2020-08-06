Молодь і Covid-19. Історії хлопців та дівчат, яких не пощадив коронавірус пандемія

Кількість померлих від коронавірусу в світі перевищила 700 тисяч Фото: АР

Боротьба цих людей за життя руйнує глобальний міф

Коронавірус не відступає. У низці країн, які заявляли про перемогу над Covid-19, виникають нові спалахи. А в Індії, Сполучених Штатах, Латинській Америці ситуація навіть і не покращувалась із початку епідемії, динаміка зростання захворюваності невпинно прямує вгору.

В Україні статистика теж невтішна: після скасування жорсткого карантину кількість виявлених хворих продовжує зростати. Останній тиждень показники виявленого інфікування перевищують тисячу осіб за добу. Підсумок 4 серпня – новий антирекорд. За добу зареєстровано понад 1,2 тис. нових хворих.

Тим часом громадяни, попри щоденні тривожні зведення, відмовляються усвідомлювати небезпеку: не носять (чи носять неправильно) маски у закритих приміщеннях та транспорті, ігнорують дотримання соціальної дистанції. У першу чергу, легковажність притаманна молоді, яка озброїлась даними Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що 75% людей віком до 45 років переносять коронавірусну хворобу безсимптомно.

Вік не рятує

Тим часом дані про ці 75% давно застарілі. Кілька днів тому ВООЗ попередила про зростання захворюваності на Covid-19 в Європі саме серед молоді. Про це заявив доктор Ханс Клюге, європейський регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я. «Ми отримуємо повідомлення від декількох органів охорони здоров'я про більш високу частку нових інфекцій серед молоді», – констатував він.

У ВООЗ звернули увагу на проблему, яка пояснює тривожну тенденцію. Збільшення кількості хворих на Covid-19 там пов'язують із небажанням молоді вживати запобіжних заходів. «Спалахи захворюваності в країнах північної півкулі частково спричинені тим, що молоді люди послаблюють пильність протягом літа», – вважає глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

В Україні одним із перших гірких прикладів того, що коронавірусна інфекція не щадить молодих і здорових, стала історія 30-річного киянина Кирила В'юшина, який помер від Covid-19 6 квітня. За словами його дружини Валерії, хворому тривалий час відмовляли у шпиталізації.

«Три «швидкі» – і жодна не діагностувала, приватна, зокрема, і навіть не намагалася. П'ять днів температура 40ºС. Кашель просто дикий, без упину. І остання «швидка» посилено намагалася нам відмовити у шпиталізації, мовляв, посидьте ще три дні і пийте противірусне», – розказала жінка. У підсумку її чоловіка таки забрали до лікарні, де діагностували двосторонню пневмонію, підключили до апарату ШВЛ, однак врятувати не змогли.

Валерія В’юшина з чоловіком Кирилом

Такі історії не поодинокі, їх чимало, але не усі потрапляють в зону уваши ЗМІ. 11 березня 35-річний киянин відчув, що нездужав. До фахівців чоловік звернувся 16 березня. Впродовж двох тижнів перебував на апаратах ШВЛ та ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація), однак врятувати і його не вдалося. Супутніх хвороб не було. За словами фахівців, пацієнт помер, оскільки несвоєчасно звернувся по допомогу.

Подвійна трагедія

У Чернівецькій області в селі Їжівці жертвами коронавірусу стали двоє молодих братів: 19-річний Андрій та 24-річний Іван Фрунзи. Хлопці потрапили до районної лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію, обидва мали високу температуру, двобічну пневмонію. На Великдень помер молодший брат, старшого через кілька днів.

Ані молодий вік, ані відсутність супутніх хвороб не врятували Андрія та Івана від смерті через коронавірус

Відомо, що хлопці могли підхопити недугу у свого найстаршого брата. У нього був діагностований коронавірус, однак він одужав. Після нього захворів середній брат, який майже тиждень лікувався вдома. Коли звернувся до лікарні, хвороба вже була запущена. «Хлопці були здорові, молоді, дужі. Говорять, що ця недуга молодих не вражає. Виявляється, не так. Нічим не хворіли, не мали жодних супутніх захворювань. І вони просто згоріли за кілька днів. Хоронили обох одразу. До церкви не несли. Був священник», – розказав голова Чудейської ОТГ Анатолій Піцул.

Ховали померлих від пневмонії братів разом

Супутні хвороби у молоді

Не завжди вдається врятувати молодих пацієнтів із коронавірусною інфекцією не лише українським лікарям – таке трапляється по всьому світу. Наприкінці березня 32-річний американець Адам Гергенредер з Флоріди, який усе життя мучився астмою та проблемами з легенями, звернувся до лікарні через утруднене дихання. Тест на Covid-19 показав негативний результат, однак його усе ж шпиталізували.

За два дні у Адама почали проявлятися інші симптоми коронавірусної хвороби, повторний тест виявився позитивним. Адам відчував слабкість, через тривале лежання його м’язи стали слабшими, він часто падав, трохи пізніше з’явилися проблеми зі спиною. Окрім легень, Гергенредеру довелось лікувати ще й спину, пити знеболювальне. 6 липня Адам помер.

У Адама Гергенредера були супутні захворювання, і молодий вік не вберіг його від загибелі через коронавірусну хворобу

«Якби не коронавірус, він би жив», – переконана мати Адама.

Трансплантація обох легень

28-річну американку Майру Рамірес привезли до лікарні швидкої допомоги на Північному Заході Чикаго 26 квітня, дали їй лише кілька хвилин на те, щоб зателефонувати рідним і одразу підключили до апарату штучної вентиляції легень, пише CNN.

«Я пам'ятаю лише, що засинала, коли мене інкубували, а далі -– шість тижнів суцільних кошмарів. Мені часто снилося, що я тону. Я пов'язую це з тим, що було важко дихати», – згадує Майра.

Коронавірус вбивав її: легені зазнали незворотніх ушкоджень, інші органи виходили з ладу. Після того, як Рамірес провела на штучній вентиляції більше місяця, лікарі їй чесно зізналися: вони не знають, чи є у неї шанси вижити. Родина дівчини прилетіла до неї з Північної Кароліни, щоб попрощатися. Єдиним варіантом порятунку для Рамірес була трансплантація легень.

«Без цього вона б не вижила», – зазначила доктор Анкіт Бхарат, начальниця відділення хірургії торакальної медицини (до сфери компетенції торакальної хірургії відносяться захворювання грудної клітки, - «Главком») у Північно-Західній лікарні Чикаго. Молодість та відсутність супутніх хвороб дали шанс Майрі Рамірес при проведенні рідкісної операції.

За словами Рамірес, коли вона прокинулась в лікарні, вона не впізнавала своє тіло: «Я не могла розмовляти, я ледь могла підняти палець, я не могла рухатися. Мені було боляче, я була дуже розгубленою».

Зараз Рамірес – перша американка, яка була змушена вдатися до трансплантації легень, аби побороти коронавірус. Після операції минуло вже два місяці, дівчина продовжує реабілітацію вдома. Скаржиться, що досі слабка, має проблеми з диханням. «Коронавірус – це не вигадки. Цей вірус справжній, і я від нього постраждала», – звернулась Рамірес до скептиків. Вона також підкреслила, що захворіла, попри те, що намагалася вберегтися – носила маску, намагалася витримувати соціальну дистанцію.

«Бажаю молоді не вважати себе «імунітетними»…

Як показує печальний досвід, коронавірусна хвороба може наробити біди не лише молодій людині без супутніх захворювань, а й спортсменам, які ведуть активний спосіб життя і регулярно вживають вітаміни. 29-річний італієць Габріеле Маттіа Де Анджеліс не мав жодних хронічних патологій, займався спортом і був упевнений у тому, що не має ризиків серйозно захворіти на Covid-19.

Габріеле Маттіа Де Анджеліс: «Симптоми проявляються спонтанно – вони можуть дати вам спокій, а потім знову повернутися… Це якесь пекло»

У березні Маттіа працював у прокаті лиж гірськолижного комплексу в Канацеї (провінція італійського Тренто), а отже, щодня контактував із багатьма людьми. Хлопець не відбувся легким перебігом коронавірусу, натомість опинився у лікарні із пневмонією та позитивним тестом на коронавірус. «Допікають сильний кашель, лихоманка і задишка. Розмовляти важко. Це дуже сильний вірус, емоційно він просто вбиває. Симптоми проявляються спонтанно – вони можуть дати вам спокій, а потім знову повернутися… Це якесь пекло», – ділився у березні Маттіа своїми відчуттями.

Маттіа закликав молодь не недооцінювати коронавірусну інфекцію та за можливості залишатися вдома. «Бажаю молоді не вважати себе «імунітетними». От мені лише 29 років, але на мене ця хвороба напала. Залишайтеся вдома, пийте багато води і приймайте вітамін С», – порадив Габріеле Маттіа Де Анджеліс.

Наталія Сокирчук, «Главком»