  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні знову антирекорд: за добу 1318 нових випадків Covid-19

    • Розсилка
    В Україні знову антирекорд: за добу 1318 нових випадків Covid-19

    Медики афіксовали 76 тисяч інфікованих коронавірусом в Україні

    Станом на ранок 6 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за добу заразились 1 318 людей. Найбільше інфікованих в Львівській області, Києві, Харківській та Івано-Франківській областях.

    Такі дані карти Ради національної безпеки та оборони.

    Зазначимо, вчора також була виявлена рекордна кількість нових заражених, але сьогодні на 47 випадків більше.

    Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1819 осіб, з них 31 — за останню добу.

    За останніми даними, у країні одужали вже 41527 осіб.

    Нагадаємо, в Україні 5 серпня виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві.

    У світі кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тисяч.

     Читайте також: Молодь і Covid-19. Історії хлопців та дівчат, яких не пощадив коронавірус 
    хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ