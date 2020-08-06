В Україні знову антирекорд: за добу 1318 нових випадків Covid-19



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Медики афіксовали 76 тисяч інфікованих коронавірусом в Україні

Станом на ранок 6 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за добу заразились 1 318 людей. Найбільше інфікованих в Львівській області, Києві, Харківській та Івано-Франківській областях.

Такі дані карти Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, вчора також була виявлена рекордна кількість нових заражених, але сьогодні на 47 випадків більше.

Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1819 осіб, з них 31 — за останню добу.

За останніми даними, у країні одужали вже 41527 осіб.

Нагадаємо, в Україні 5 серпня виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві.

У світі кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тисяч.