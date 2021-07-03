Хакери атакували 200 американських компаній – ЗМІ

Kaseya закликала клієнтів поки утриматися від використання VSA та негайно відключити свої сервери

У Сполучених Штатах хакери здійснили масштабну кібератаку проти 200 американських компаній. Про це повідомило інформагентство Reuters із посиланням на заяву компанії Huntress Labs, яка займається кібербезпекою.

«200 американських підприємств постраждали від атак програм-вимагачів після втручання в роботу американської ІТ-компанії Kaseya в Маямі»,- зазначається в повідомленні.

У самій компанії Kaseya підтвердили, що розслідують "потенційну атаку" на програмне забезпечення VSA, яке широко застосовується корпоративними мережами в США. Інструмент VSA використовується, головним чином, ІТ-спеціалістами для моніторингу та управління серверами, настільними комп'ютерами, мережевими пристроями та принтерами.

Kaseya закликала клієнтів поки утриматися від використання VSA та негайно відключити свої сервери.