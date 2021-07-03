Хакери атакували 200 американських компаній – ЗМІ
Kaseya закликала клієнтів поки утриматися від використання VSA та негайно відключити свої сервери
«200 американських підприємств постраждали від атак програм-вимагачів після втручання в роботу американської ІТ-компанії Kaseya в Маямі»,- зазначається в повідомленні.
У самій компанії Kaseya підтвердили, що розслідують "потенційну атаку" на програмне забезпечення VSA, яке широко застосовується корпоративними мережами в США. Інструмент VSA використовується, головним чином, ІТ-спеціалістами для моніторингу та управління серверами, настільними комп'ютерами, мережевими пристроями та принтерами.
Kaseya закликала клієнтів поки утриматися від використання VSA та негайно відключити свої сервери.