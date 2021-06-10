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    Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам $11 млн

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    1 червня&nbsp;всі заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки - Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам $11 млн

    1 червня всі заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки

    У корпорації вирішили прийняти рішення про викуп, «щоб запобігти потенційним ризикам для клієнтів»

    Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив 11 млн доларів російським хакерам, які провели атаку на системи корпорації.

    Як повідомляється на сайті JBS, на момент виплати компанія відновила роботу більшої частини своїх підприємств.

    Як заявили в пресслужбі корпорації, підрозділ компанії JBS USA підтвердив, що заплатив викуп у розмірі, еквівалентному 11 млн доларів, у відповідь на злочинну кібератаку.

    За словами гендиректора JBS USA Андре Ногейра, в корпорації вирішили прийняти це непросте рішення, «щоб запобігти потенційним ризикам для наших клієнтів».

    Нагадаємо, 1 червня всі заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки.

    Зазначається, що хакери застосували програму-здирник щодо серверів, які підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.

    Як пише Вloomberg, до кібератаки причетна пов'язана з Росією хакерська група REvil, також відома як Sodinokibi.

    За попередніми даними, американська адміністрація контактувала з російським урядом щодо цього питання.

    Держсекретар США заявив, що вимагає від Росії негайно припинити кібератаки.

    Тим часом, національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії вважають, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров’я стоїть «організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в Росії, у Санкт-Петербурзі і його околицях».

    Теги: Росія США кібератака м'ясо хакер
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    Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам $11 млн