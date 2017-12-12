Хакери зламали Facebook президента Болгарії
- Сьогодні, 16:41
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У Facebook президента Болгарії хакери розмістили рекламну статтю турецькою мовою
Правоохоронні органи і спецслужби Болгарії проводять перевірку за фактом злому сторінки президента країни Румена Радєва в Facebook.
Інформацію про злам підтвердили в прес-службі болгарського президента.
У неділю вранці, 21 січня, на сторінці президента Болгарії в соціальних мережах з'явилася стаття турецькою мовою з відповідним електронним посиланням на турецький сайт, що займається кредитуванням.
Після появи статті користувачі соціальних мереж відразу ж попередили про те, що, найімовірніше, сторінка була зламана хакерами.
Користувачам також порекомендували не відкривати посилання на статтю, бо воно може містити віруси.
Зазначимо, Болгарія 1 січня розпочала шестимісячне головування у Раді Європейського союзу.
Джерело: Укрінформ