Хакери зламали Facebook президента Болгарії

У Facebook президента Болгарії хакери розмістили рекламну статтю турецькою мовою

Правоохоронні органи і спецслужби Болгарії проводять перевірку за фактом злому сторінки президента країни Румена Радєва в Facebook. Інформацію про злам підтвердили в прес-службі болгарського президента. У неділю вранці, 21 січня, на сторінці президента Болгарії в соціальних мережах з'явилася стаття турецькою мовою з відповідним електронним



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Президент Болгарії Румен Радев

У Facebook президента Болгарії хакери розмістили рекламну статтю турецькою мовою

Правоохоронні органи і спецслужби Болгарії проводять перевірку за фактом злому сторінки президента країни Румена Радєва в Facebook.

Інформацію про злам підтвердили в прес-службі болгарського президента.

У неділю вранці, 21 січня, на сторінці президента Болгарії в соціальних мережах з'явилася стаття турецькою мовою з відповідним електронним посиланням на турецький сайт, що займається кредитуванням.

Після появи статті користувачі соціальних мереж відразу ж попередили про те, що, найімовірніше, сторінка була зламана хакерами.

Користувачам також порекомендували не відкривати посилання на статтю, бо воно може містити віруси.

Зазначимо, Болгарія 1 січня розпочала шестимісячне головування у Раді Європейського союзу.

Джерело: Укрінформ