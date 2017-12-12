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    Хакери зламали Facebook президента Болгарії

    У Facebook президента Болгарії хакери розмістили рекламну статтю турецькою мовою
    Правоохоронні органи і спецслужби Болгарії проводять перевірку за фактом злому сторінки президента країни Румена Радєва в Facebook. Інформацію про злам підтвердили в прес-службі болгарського президента. У неділю вранці, 21 січня, на сторінці президента Болгарії в соціальних мережах з'явилася стаття турецькою мовою з відповідним електронним
    • Сьогодні, 16:41
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    Президент Болгарії&nbsp;Румен Радев
    Президент Болгарії Румен Радев

    У Facebook президента Болгарії хакери розмістили рекламну статтю турецькою мовою

    Правоохоронні органи і спецслужби Болгарії проводять перевірку за фактом злому сторінки президента країни Румена Радєва в Facebook.

    Інформацію про злам підтвердили в прес-службі болгарського президента.

    У неділю вранці, 21 січня, на сторінці президента Болгарії в соціальних мережах з'явилася стаття турецькою мовою з відповідним електронним посиланням на турецький сайт, що займається кредитуванням.

    Після появи статті користувачі соціальних мереж відразу ж попередили про те, що, найімовірніше, сторінка була зламана хакерами.

    Користувачам також порекомендували не відкривати посилання на статтю, бо воно може містити віруси.

    Зазначимо, Болгарія 1 січня розпочала шестимісячне головування у Раді Європейського союзу.

    Джерело: Укрінформ

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