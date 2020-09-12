Хочуть поховати Леніна: у Росії оголосили конкурс на краще використання Мавзолею



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Організатори конкурсу вважають, що Леніна потрібно все-таки поховати

Союз архітекторів (СА) Росії оголосив Всеросійський конкурс на кращу концепцію ре-використання Мавзолею Володимира Леніна на Червоній площі.

Про це повідомляється на сайті громадської організації.

Роботи приймаються до 19 жовтня. Конкурс організований в рамках фестивалю «Зодчество», який пройде в Москві з 11 по 13 листопада у виставковому комплексі «Гостинний двір».

У заключний день фестивалю організатори оголосять переможців. До участі в конкурсі запрошені дипломовані архітектори і авторські колективи, студенти, художники, дизайнери, а також всі громадяни Росії і країн СНД.

«Учасникам конкурсу пропонується розробити фор-ескіз проекту ре-використання Мавзолею В.І. Леніна на Червоній площі в Москві в якості музею, присвяченого його проектування та будівництва, а також організувати маршрут, що з'єднує будинок на вулиці Воздвиженка з мавзолеєм на Червоній площі», - йдеться на сайті організатора.

Також в заяві уточнюється, що інші ідеї ре-використання Мавзолею «не тільки допускаються, але і вітаються».

Мета заходу - «створити банк ідей». СА уточнив, що «ніякого політичного замовлення на проведення конкурсу немає». У положенні конкурсу затверджується, що знаходження Леніна в мавзолеї, «в самому серці країни, що усвідомила історичні помилки минулого», суперечить сучасним уявленням про фіксацію «вічної пам'яті» і є порушенням російської православної традиції, а також волі вождя.

Переможці конкурсу отримають Дипломи Союзу архітекторів Росії і стануть героями спеціального випуску YouTube-каналу ОpenArch, уточнюється на сайті.

Його організатори ставлять під питання функціональне призначення Мавзолею зберігати у вічності тіло вождя Жовтневої революції, і вважають, що Леніна потрібно все-таки поховати. Як аргумент російські архітектори наводять свідчення волевиявлення Леніна бути кремованим, описані в спогадах В.Д. Бонч-Бруєвича. Також є докази, описані в спогадах Н.К. Крупської, що вождь соцреволюції хотів бути похованим на Волковському кладовищі.

На думку більшості істориків, рішення муміфікувати тіло Леніна для його збереження у вічності в Мавзолеї на Червоній площі належить Йосипу Сталіну, культ особистості якого був розвінчаний відразу після його смерті ще в середині минулого століття.

«Цілком очевидно, що в майбутньому тіло В.І. Леніна буде віддане землі, відповідно до його побажання і російської православної традиції«, - зазначають члени Спілки архітекторів Росії.