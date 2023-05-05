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Горять будинки й ферми: Росію охопили масштабні пожежі (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Горять будинки й ферми: Росію охопили масштабні пожежі (відео)
Вогонь перекинувся на село
фото: скріншот із відео

На території Тюменської області РФ зареєстровано понад 460 ландшафтних пожеж

У Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру.

Так, 4 травня у районі села Успенка Вагайського району Тюменської області РФ виникла велика пожежа. Горить ліс, розташований між кількома селищами. На околиці Успенки вже горить ферма, повідомляє «Сибирь.Реалии».

У всій Успенці через пожежу вимкнули світло. Вогонь перекинувся на село та охопив уже близько 30 будинків. Успіхів у гасінні пожежі поки немає – через сильний вітер вогонь може перекинутися на сусіднє село.

Про постраждалих не повідомляється. Із села евакуйовано 79 людей. До гасіння пожежі залучено 74 особи та 51 одиницю техніки, у тому числі два вертольоти МІ-8.

Із ферми, що горить, на околиці люди в паніці виводять худобу в безпечні місця.

На місці працюють пожежні бригади, лісники. Пожежу також допомагають гасити місцеві жителі із лопатами. Площа загоряння невідома – горить ліс та поля.

На місце пожежі виїхав прокурор Тюменської області Владислав Московських з метою оцінки ситуації. У регіоні з 3 квітня до 13 травня діє особливий протипожежний режим. Жителям заборонено відвідувати ліси, спалювати суху траву та сміття на ділянках. За порушення режиму передбачено штрафи, а також кримінальну відповідальність в окремих випадках.

За даними МНС РФ, зараз на території Тюменської області зареєстровано 462 ландшафтні пожежі. З вогнем борються понад 300 осіб із підрозділів МНС, «Авіалісоохорони» та Протипожежної служби.

1 травня у забайкальському місті Борзя згоріли не менше десяти будинків, також магазин, котельня та десятки городів із теплицями.

Як повідомлялося,  4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі. 

Теги: пожежа росія ліс відео

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