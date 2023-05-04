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У Москві спалахнула адмінбудівля (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Москві спалахнула адмінбудівля (відео)
У Москві сталася чергова пожежа в одній із адмінбудівель
фото: скриншот відео

Причина інциденту наразі невстановлена

У четвер, 4 травня, у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Мержею поширилося відео загоряння. За даними російського МНС, загорілася двоповерхова будівля в районі Царицино. Причина інциденту наразі невстановлена.

Нагадаємо, що ввечері 3 травня в центрі Москви був помічений безпілотник. У місцевих пабліках згодом з'явилася інформація про стовп диму в одному з районів російської столиці. 

До слова, 3 травня російська влада заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Читайте також: Переполох у Москві. Силовики заявляють про нові і нові дрони  
Теги: росія Москва відео пожежа

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