У Москві спалахнула адмінбудівля (відео)

Причина інциденту наразі невстановлена

У четвер, 4 травня, у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Мержею поширилося відео загоряння. За даними російського МНС, загорілася двоповерхова будівля в районі Царицино. Причина інциденту наразі невстановлена.

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Нагадаємо, що ввечері 3 травня в центрі Москви був помічений безпілотник. У місцевих пабліках згодом з'явилася інформація про стовп диму в одному з районів російської столиці.

До слова, 3 травня російська влада заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.