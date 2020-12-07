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    У світі

    Хворого на коронавірус Джуліані госпіталізували – ЗМІ

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    Особистий адвокат чинного президента США Рудольф Джуліані захворів на коронавірус - Хворого на коронавірус Джуліані госпіталізували – ЗМІ
    Особистий адвокат чинного президента США Рудольф Джуліані захворів на коронавірус

    Джуліані знаходиться в лікарні Джорджтаунського університету у Вашингтоні, округ Колумбія

    Хворий на коронавірус особистий адвокат діючого президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані госпіталізований.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

    Раніше Трамп повідомив, що Руді Джуліані захворів на Covid-19.

    Одне з джерел розповіло агентству, що в неділю, 6 грудня, Джуліані знаходився в лікарні Джорджтаунського університету у Вашингтоні, округ Колумбія.

    За словами другого джерела, Джуліані ще не оформили.

    У лікарні поки не відповіли на запит агентства.

    Нагадаємо, Дональд Трамп уже перехворів Covid-19 під час розпалу президентської виборчої кампанії. Після програшу на виборах він відмовляється визнати свою поразку і називає результати голосування сфальсифікованими. Однак глава Білого дому все ж заявив, що готовий піти з поста президента, якщо колегія вибірників віддасть перемогу на виборах Байдену.

    Раніше газета The New York Times повідомляла, що Дональд Трамп і його особистий адвокат Рудольф Джуліані обговорювали можливе помилування (зняття звинувачень) останнього, перш ніж президент залишить Білий дім. NBC News писало, що Трамп обговорював можливість помилування членів сім'ї і деяких близьких соратників.

    Також про ймовірне помилування повідомляв CNN з посиланням на джерело в оточенні Трампа. ЗМІ зазначили, що глава США може заздалегідь помилувати свою сім'ю і близьких за злочини, які їм можуть інкримінувати в майбутньому.

    Теги: США Дональд Трамп адвокат Колумбія Рудольф Джуліані коронавірус
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