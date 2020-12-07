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    У світі

    Адвокат Трампа захворів на Covid-19

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    Особистий адвокат чинного президента США Рудольф Джуліані - Адвокат Трампа захворів на Covid-19
    Особистий адвокат чинного президента США Рудольф Джуліані

    Трамп нагадав, що вірус походить із Китаю, та згадав про «фальсифікацію виборів США»

    Адвокат чинного президента США Дональда Трампа Руді Джуліані захворів на Covid-19.

    Про це у Twitter повідомив глава Білого дому.

    Трамп вкотре нагадав, що вірус походить із Китаю, та згадав про «фальсифікацію виборів США».

    «Руді Джуліані, безумовно, найкращий мер в історії Нью-Йорка, який невтомно працював, викриваючи найбільш корумповані (на сьогоднішній день!) вибори в історії США, має позитивний тест на китайський вірус. Одужуй скоріше, Руді, ми будемо продовжувати!» – написав він.

    Раніше газета The New York Times повідомляла, що Дональд Трамп і його особистий адвокат Рудольф Джуліані обговорювали можливе помилування (зняття звинувачень) останнього, перш ніж президент залишить Білий дім. NBC News писало, що Трамп обговорював можливість помилування членів сім'ї і деяких близьких соратників.

    Також про ймовірне помилування повідомляв CNN з посиланням на джерело в оточенні Трампа. ЗМІ зазначили, що глава США може заздалегідь помилувати свою сім'ю і близьких за злочини, які їм можуть інкримінувати в майбутньому.

    Теги: США вибори мер адвокат президент Рудольф Джуліані вірус
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