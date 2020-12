Адвокат Трампа захворів на Covid-19

Адвокат чинного президента США Дональда Трампа Руді Джуліані захворів на Covid-19.

Про це у Twitter повідомив глава Білого дому.

Трамп вкотре нагадав, що вірус походить із Китаю, та згадав про «фальсифікацію виборів США».

«Руді Джуліані, безумовно, найкращий мер в історії Нью-Йорка, який невтомно працював, викриваючи найбільш корумповані (на сьогоднішній день!) вибори в історії США, має позитивний тест на китайський вірус. Одужуй скоріше, Руді, ми будемо продовжувати!» – написав він.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!