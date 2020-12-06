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    Здоров'я

    У Кропивницькому від коронавірусу померла 14-річна дівчинка

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    У Кропивницькому від коронавірусу померла 14-річна дівчинка - У Кропивницькому від коронавірусу померла 14-річна дівчинка
    У Кропивницькому від коронавірусу померла 14-річна дівчинка

    Це вже третя смерть від коронавірусу серед неповнолітніх на Кіровоградщині

    Від коронавірусної недуги померла 14-річна дівчина з Кропивницького. Станом на 6 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли ще 183 жителів області.

    Про це інформує пресслужба обласної державної адміністрації.

    Одужали від коронавірусу 19 жителів обласного центру та четверо людей з Новгородківського району.

    За даними УНН, це вже третя смерть від коронавірусу серед неповнолітніх в області. Раніше померли 17-річна дівчина, яка хворіла на цукровий діабет, та 11-місячна дитина. Немовля померло через ускладнення менінгоенцифалітом.

    З початку пандемії у Кіровоградській області виявили 6 254 випадків коронавірусу, 175 людей померли від спричинених хворобою ускладнень.

    Кіровоградщина перебуває на останньому в Україні місці за кількістю захворілих на коронавірус.

    Теги: смерть Кіровоградщина коронавірус
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