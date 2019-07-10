Індонезія поверне Австралії 210 тонн сміттєвих відходів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Індонезійська влада знайшла в смітті небезпечні матеріали та побутове сміття, у тому числі використані підгузники Фото: Аljazeera

Індонезія не хоче виступати в якості сміттєзвалища для багатих країн

Влада Індонезії вирішила повернути Австралії вантаж з відходами, в якому замість маклатури містились небезпечні речовини та побутове сміття.

Про це пише Аljazeera.

«Індонезія заявила, що відправить понад 210 тонн сміття назад до Австралії, оскільки країна Південно-Східної Азії, не хоче виступати в якості сміттєзвалища для багатих країн», - йдеться у повідомленні

Зазначається, що вісім контейнерів, затриманих митницею у місті Сурабая, повинні були містити лише макулатуру, але індонезійська влада знайшла в них небезпечні матеріали та побутове сміття, у тому числі використані підгузники.

Після перевірки міністерство охорони навколишнього середовища Індонезії рекомендувало «реекспортувати продукцію».

«Це робиться для захисту громади та навколишнього середовища в Індонезії, особливо у Східній Яві, від небезпечних відходів», - додали місцеві чиновники, оскільки сміттєві відходи містять небезпечні та токсичні матеріали.

До слова, у МОЗ України пропонують заборонити вигрібні ями, спалювання листя і посипання доріг сіллю.