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    У світі

    Індонезія поверне Австралії 210 тонн сміттєвих відходів

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    Індонезійська влада знайшла в смітті небезпечні матеріали та побутове сміття, у тому числі використані підгузники - Індонезія поверне Австралії 210 тонн сміттєвих відходів
    Індонезійська влада знайшла в смітті небезпечні матеріали та побутове сміття, у тому числі використані підгузники
    Фото: Аljazeera

    Індонезія не хоче виступати в якості сміттєзвалища для багатих країн

    Влада Індонезії вирішила повернути Австралії вантаж з відходами, в якому замість маклатури містились небезпечні речовини та побутове сміття.

    Про це пише Аljazeera.

    «Індонезія заявила, що відправить понад 210 тонн сміття назад до Австралії, оскільки країна Південно-Східної Азії, не хоче виступати в якості сміттєзвалища для багатих країн», - йдеться у повідомленні

    Зазначається, що вісім контейнерів, затриманих митницею у місті Сурабая, повинні були містити лише макулатуру, але індонезійська влада знайшла в них небезпечні матеріали та побутове сміття, у тому числі використані підгузники.

    Після перевірки міністерство охорони навколишнього середовища Індонезії рекомендувало «реекспортувати продукцію».

    «Це робиться для захисту громади та навколишнього середовища в Індонезії, особливо у Східній Яві, від небезпечних відходів», - додали місцеві чиновники, оскільки сміттєві відходи містять небезпечні та токсичні матеріали.

    До слова, у МОЗ України пропонують заборонити вигрібні ями, спалювання листя і посипання доріг сіллю.

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