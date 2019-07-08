У Супрун пропонують заборонити вигрібні ями, спалювання листя і посипання доріг сіллю



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Нові норми детально регламентують правила поводження з опалим листям

Проект закону регламентує правила прибирання територій взимку, зокрема, посипати дороги піском і сіллю від ожеледиці - буде заборонено

Міністерство охорони здоров’я пропонує для обговорення проект закону щодо санітарних норм, зокрема, правил вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

«Для громадського обговорення опубліковано проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць». Пропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ регулює норми та правила утримання територій населених місць.

«Люди з інвалідністю, батьки із дитячими візочками, велосипедисти та інші групи населення мають безпечно і комфортно пересуватись містом чи селищем. Наприклад, громадських туалетів має бути більше, а вбиральні без каналізації - заборонені. У кожній зоні зелених насаджень, де гуляють люди, обов’язково має бути хоча б один громадський стаціонарний туалет», - наголосили у МОЗ.

Там також ініціюють заборону вигрібних ям.

«Вигрібні ями будуть заборонені. Безпечні для здоров’я альтернативи - локальні очисні споруди (наприклад, септик). Дворові туалети мають бути підключенні до місцевих очисних споруд. Ці норми вводяться для того, щоб убезпечити потрапляння небезпечних речовин у ґрунт та підземні води, а також джерела і колодязі», - наголосили у відомстві.

Там заявили, що нові норми детально регламентують правила поводження з опалим листям.

«У період листопаду потрібно своєчасно прибирати опале листя з проїжджої частини, відокремлених трамвайних ліній, велодоріжок та тротуарів. У скверах та парках збирати листя дозволяється тільки з газонів. Забороняється спалювання листя, яке призводить до забруднення повітря, води та ґрунту, а також до зникнення певних видів тварин. При спалюванні виділяється бензопірен, що може викликати у людини рак», - зазначили у МОЗ.