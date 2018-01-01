Іран відмовився переглядати атомну угоду

Президент США Трамп зажадав внести серйозні зміни в договір про атомну програму Ірану

Іран знову відкинув вимоги президента США Дональда Трампа про внесення серйозних змін в договір про атомну програму Тегерана. «Цей договір є міжнародно визнаним і завершеним пактом і не може бути предметом нових обговорень», - заявило міністерство закордонних справ Ірану в суботу, 13 січня. У документі вказується, що з цієї причини



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Президент США Трамп зажадав внести серйозні зміни в договір про атомну програму Ірану

Іран знову відкинув вимоги президента США Дональда Трампа про внесення серйозних змін в договір про атомну програму Тегерана.

«Цей договір є міжнародно визнаним і завершеним пактом і не може бути предметом нових обговорень», - заявило міністерство закордонних справ Ірану в суботу, 13 січня. У документі вказується, що з цієї причини Тегеран не погодиться на внесення поправок і не прийме на себе нових зобов'язань, які виходять за рамки договору, укладеного у Відні в 2015 році.

Раніше Білий дім відстрочив відновлення санкцій проти Ірану на 120 днів, проте одночасно заявив, що протягом цього терміну в атомну угоду повинні бути внесені серйозні зміни. В цілому, президент Трамп висунув чотири ультимативних вимог.

По-перше, Іран, за словами Трампа, повинен надати міжнародним інспекторам можливість оглянути абсолютно всі об'єкти, які вони зажадають для перевірки. По-друге, має бути гарантовано, що Ісламська Республіка ніколи не зможе отримати ядерну зброю. По-третє, угода повинна мати необмежений термін дії. І нарешті, по-четверте, Трамп вважає, що не можна розглядати окремо ядерну програму Ірану і роботу над створенням балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.

Тегеран вже неодноразово підкреслював, що укладена у Відні угода поширюється виключно на іранську атомну програму і не має нічого спільного з його ракетною програмою або з його політикою на Близькому Сході, що викликає нарікання у США. В опублікованому 13 січня заяві іранського МЗС вказується, що, якщо США відмовляться від дотримання умов атомної угоди, то Іран теж не буде дотримуватися цей договір. У заяві також говориться, що людині з «расистським мисленням і брудними репліками» («брудні діри». - Ред.) не личить міркувати про права людини в інших країнах.

Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф увечері 12 січня вже заявив, що атомна угода не є предметом подальшого торгу, а ультиматум Трампа назвав «нудним».

Напередодні Європа закликала США зберегти угоду із Іраном.

Джерело: Deutsche Welle