«Ісламська держава» взяла відповідальність за напад у чеченській церкві

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Силовики біля церкві Архангела Михайла в центрі Грозного після нападу

Бойовики, які скоїли напад, нібито були прихильниками «Ісламської держави»

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у церкві у столиці Чечні Грозному.

Про це повідомляє організація Site Intelligence Group, яка відстежує інформацію про діяльність терористів.

Терористи заявили, що четверо бойовиків, які скоїли напад, були прихильниками «Ісламської держави».

Нагадаємо, 19 травня четверо бойовиків намагалися захопити прихожан в церкві Архангела Михайла в центрі Грозного (Чечня). В результаті спецоперації нападників вбили. Загинули троє - двоє поліцейських і один прихожанин, ще двоє поліцейських були поранені.

Джерело: Громадське