Новий напад на християн у Росії: є поранені та загиблі

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Фото: Mash Церква Архангела Михайла в центрі Грозного після нападу

Нападники були вбиті силовиками Чечні

Четверо бойовиків намагалися захопити прихожан в церкві Архангела Михайла в центрі Грозного (Чечня). В результаті спецоперації нападників вбили, повідомив російським журналістам глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.

За його словами, від отриманих поранень помер поліцейський. Один з прихожан отримав поранення середньої тяжкості.

Він додав, що приїхав на місце події і контролював проведення спецоперації, яка зайняла лише кілька хвилин.

Джерело в правоохоронних органах Чечні розповіло РІА Новини, що загинули троє - двоє поліцейських і один прихожанин, ще двоє поліцейських були поранені.

Наразі встановлюються особи бойовиків, місце події оточене.

У лютому відбувся напад на собор Георгія Побідоносця в Кизлярі (Дагестан). Стрілянину влаштував 22-річний Халіл Халілов, його вбили на місці. Тоді загинули п'ятеро літніх жінок, ще чотири людини отримали поранення.