Іспанія просить понад п’ять років ув’язнення для депутата Держдуми РФ

Прокуратура в Іспанії вимагає засудити 18 фігурантів гучної справи про так звану російську мафію

Покуратура Іспанії просить п'ять з половиною років позбавлення волі для депутата російської Держдуми Владислава Рєзніка, який проходить у справі про відмивання коштів в Іспанії. Про це повідомляє російське видання «Риа Новости». «Прокуратура в Іспанії вимагає засудити 18 фігурантів гучної справи про так звану російську



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Депутат російської Держдуми Владислав Рєзнік

Прокуратура в Іспанії вимагає засудити 18 фігурантів гучної справи про так звану російську мафію

Покуратура Іспанії просить п'ять з половиною років позбавлення волі для депутата російської Держдуми Владислава Рєзніка, який проходить у справі про відмивання коштів в Іспанії.

Про це повідомляє російське видання «Риа Новости».

«Прокуратура в Іспанії вимагає засудити 18 фігурантів гучної справи про так звану російську мафію («операція Трійка») до строків від 1 року 7 місяців до 5,5 років ув’язнення та виплати штрафу в розмірі від 26 тисяч до 100 мільйонів євро, серед обвинувачених - депутат Державної думи Владислав Рєзнік», - йдеться у повідомленні.

У справі також проходить дружина Рєзніка - Діанла Гіндін. Вона прибула до суду з чоловіком. Обидва обвинувачених заявили про свою невинність. За даними адвоката Рєзніка і Гіндін, суд може тривати щонайменше два тижні.

Розслідування у так званій справі російської мафії в Іспанії розпочалося у 2008 році. Загалом у справі фігурують 18 росіян. За версією слідства, всі вони входили в тамбовсько-малишевське об'єднане злочинне угруповання і займалися фінансовими махінаціями з 1996 року. Лідери угруповання - Геннадій Петров та Олександр Малишев - перебувають в розшуку. Доказом вини Рєзніка слідчі назвали телефонні переговори з Петровим. Адвокат депутата стверджує, що на записі звучить голос іншої людини.

Нагадаємо, прокуратура Іспанії почала розслідування за фактом повідомлень про те, що російські чиновники відмили 30 млн євро в країні.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США звернулося до чиновників Кіпру за інформацією про банк, який використовували впливові російські багатії з політичними зв'язками, і який уряд США звинувачує у відмиванні грошей.