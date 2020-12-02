Італія планує вакцинацію від коронавірусу на початку 2021 року

В Італії у першу чергу планують вакцинувати медичних і соціальних працівників

Закупівля вакцини здійснюється централізовано і буде безкоштовною для всіх італійців

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца під час виступу в парламенті заявив, що на початку наступного року в країні почнеться масова програма вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляє Ansa.

«Ймовірно, що для кожної вакцинації потрібно дві дози, в Італії буде 202 мільйонів доз від різних компаній. Перші дози можуть почати надходити з січня», – сказав міністр.

Також Роберто Сперанца додав, що сьогодні Агентство ЄС з медичних препаратів вказало дві дати: 29 грудня для вакцини Pfizer і 12 січня для вакцини Moderna.

«Ми отримаємо 8 мільйонів доз від Pfizer і 1 млн 346 тисяч доз від Moderna», – сказав він.

В Італії у першу чергу планують вакцинувати медичних і соціальних працівників, мешканців і персонал будинків престарілих. Основна частина кампанії з вакцинації очікується навесні та влітку наступного року.

Зазначимо, що Японія проведе безкоштовну вакцинацію населення від коронавірусу.

Нагадаємо, що Британія першою у світі схвалила вакцину Pfizer та BioNTech.

Також нагадаємо, що у США визначили, хто перший отримає вакцину від коронавірусу.

Нагадаємо, США отримали першу масову поставку Covid-вакцини.

До слова, ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.

Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.