Ще один таємничий обеліск з'явився у Румунії – нещодавно такий же знайшли у США

Місцева влада не знає, кому він належить і хто його встановив

Хто встановлює загадкові обеліски – невідомо

На півночі Румунії виявили металевий загадковий моноліт, схожий на той, що нещодавно знайшли у пустелі американського штату Юта. Про це пише Daily Mail.

Моноліт знайшли 26 листопада на пагорбі Батка Доамней неподалік міста Пьятра-Нямц. Він розташований усього за кілька метрів від архітектурної пам’ятки – Петродавсько-Дакійської фортеці.

Сам моноліт заввишки приблизно 4 метри, на ньому намальовані візерунки. Місцева влада не знає, кому він належить і хто його встановив.

The way 2020 is going, I would not be surprised if the Monoliths appearing in Utah & Romania are signalling some sort of alien invasion to see the year out! #Monolith #UtahMonolith #RomaniaMonolith pic.twitter.com/HYhfKZsRYM — Connor Halpin (@BeingHalpin) November 30, 2020

Кому належить новий обеліск, незрозуміло: він розташований на приватній власності на місці археологічних розкопок. Влада Румунії не знає, хто відповідає за установку моноліту. Чиновники почали вивчати загадкову споруду.

Нагадаємо, що схожий обеліск з нержавіючої сталі помітили 18 листопада в Юті, але, судячи з супутниковим знімкам, він там знаходився як мінімум з 2016 року. Передбачається, що моноліт встановили художники (наприклад, мінімаліст Джон Маккракен, що жив неподалік) або фанати «Космічної одіссеї».

Монумент в Юті привернув увагу сотень відвідувачів, які визначили його координати. Але через кілька днів, 29 листопада, «невідома сторона», як висловилися американські чиновники, прибрала моноліт. Після його зникнення поліція відмовилася від розслідування, хто забрав обеліск, який спочатку встановили незаконно. Місцевий шериф пояснив, що у поліції немає на це часу і сил.