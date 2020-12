Ще один таємничий обеліск з'явився у Румунії – нещодавно такий же знайшли у США

На півночі Румунії виявили металевий загадковий моноліт, схожий на той, що нещодавно знайшли у пустелі американського штату Юта. Про це пише Daily Mail.

Моноліт знайшли 26 листопада на пагорбі Батка Доамней неподалік міста Пьятра-Нямц. Він розташований усього за кілька метрів від архітектурної пам’ятки – Петродавсько-Дакійської фортеці.

Сам моноліт заввишки приблизно 4 метри, на ньому намальовані візерунки. Місцева влада не знає, кому він належить і хто його встановив.

The way 2020 is going, I would not be surprised if the Monoliths appearing in Utah & Romania are signalling some sort of alien invasion to see the year out! #Monolith #UtahMonolith #RomaniaMonolith pic.twitter.com/HYhfKZsRYM