Ізраїль: Трамп підпише указ щодо Голанських висот



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ізраїль: Адміністрація Трампа готує офіційний документ Фото: AFP

За даними Ізраїлю, підписання указу при визнання суверенітету Єрусалима над Голанськими висотами відбудеться у присутності Беньяміна Нетаньягу

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 25 березня, підпише указ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца.

За його словами, церемонія відбудеться в Білому домі за участі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

«Завтра президент Трамп у присутності прем'єр-міністра Нетаньягу підпише указ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами. Відносини Ізраїлю та США стали більш тісними, ніж будь-коли», - заявив Кац.

За даними видання, високопосадовець США заявив минулого тижня, що адміністрація Трампа готує офіційний документ для кодифікації підтримки анексії Ізраїлем стратегічного плато, захопленого у Сирії в ході близькосхідної війни 1967 року.

Нагадаємо, що 21 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Голанські висоти або Голани – це частина історичного регіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів Ізраїлю і Сирії. Голани є спірною територією.

У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон про Голанські висоти, проголосивши свій суверенітет над регіоном. Рада Безпеки ООН не визнала цього рішення. Зараз Ізраїль і Сирія перебувають у стані війни та зберігають присутність військ уздовж лінії розмежування.

Джерело: УНІАН