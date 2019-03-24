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    Ізраїль: Трамп підпише указ щодо Голанських висот

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    Ізраїль: Адміністрація Трампа готує офіційний документ - Ізраїль: Трамп підпише указ щодо Голанських висот
    Ізраїль: Адміністрація Трампа готує офіційний документ
    Фото: AFP

    За даними Ізраїлю, підписання указу при визнання суверенітету Єрусалима над Голанськими висотами відбудеться у присутності Беньяміна Нетаньягу

    Президент США Дональд Трамп у понеділок, 25 березня, підпише указ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца.

    За його словами, церемонія відбудеться в Білому домі за участі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

    «Завтра президент Трамп у присутності прем'єр-міністра Нетаньягу підпише указ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами. Відносини Ізраїлю та США стали більш тісними, ніж будь-коли», - заявив Кац.

    За даними видання, високопосадовець США заявив минулого тижня, що адміністрація Трампа готує офіційний документ для кодифікації підтримки анексії Ізраїлем стратегічного плато, захопленого у Сирії в ході близькосхідної війни 1967 року.

    Нагадаємо, що 21 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

    Голанські висоти або Голани – це частина історичного регіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів Ізраїлю і Сирії. Голани є спірною територією.

    У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон про Голанські висоти, проголосивши свій суверенітет над регіоном. Рада Безпеки ООН не визнала цього рішення. Зараз Ізраїль і Сирія перебувають у стані війни та зберігають присутність військ уздовж лінії розмежування.

    Джерело: УНІАН

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