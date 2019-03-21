США визнають суверенітет Ізраїлю над Голанами – Трамп



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Голанські висоти або Голани – це частина історичного регіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів Ізраїлю і Сирії

У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон про Голанські висоти, проголосивши свій суверенітет над регіоном

Президент США Дональд Трамп заявив, що «настав час» для Сполучених Штатів визнати повний суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які стали причиною територіальних суперечок і війни між Ізраїлем і Сирією.

Про це глава Білого дому повідомив у четвер у Twitter.

«Через 52 роки настав час для Сполучених Штатів визнати повний суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що має важливе стратегічне і безпекове значення для Держави Ізраїль, а також регіональної стабільності!», - написав американський лідер.

Як відомо, днями у Єрусалимі побував державний секретар США Майк Помпео. При цьому, сам глава Держдепу після зустрічей з ізраїльським керівництвом відмовився коментувати журналістам це питання.

Голанські висоти або Голани – це частина історичного регіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів Ізраїлю і Сирії. Голани є спірною територією.

У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон про Голанські висоти, проголосивши свій суверенітет над регіоном. Рада Безпеки ООН не визнала цього рішення. Зараз Ізраїль і Сирія перебувають у стані війни та зберігають присутність військ уздовж лінії розмежування.