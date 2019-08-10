ЄС відреагував на останні ракетні випробування КНДР



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Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич / Фото: europa.eu

ЄС твердо переконаний в тому, що дипломатичний процес повинен тривати й розвиватися

Північна Корея своїми ракетними випробуванням підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.

Про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненій в суботу, 10 серпня, повідомляє «Європейська правда».

«Запуском двох балістичних ракет малої дальності, який є вже п’ятим подібним випробуванням за останні тижні, КНДР продовжує підривати міжнародну роботу зі зміцнення довіри та встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові, вільному від ядерної зброї», – йдеться у заяві.

У ЄС очікують, що КНДР буде утримуватися від будь-яких подальших провокацій і повністю виконуватиме свої міжнародні зобов’язання, визначені в численних резолюціях Ради безпеки ООН.

«Вкрай важливо, щоб КНДР зробила конкретні та такі, що заслуговують на довіру, кроки до повної та безповоротної відмови від своїх програм в області ядерної зброї, зброї масового знищення та балістичних ракет», – додала речниця.

ЄС твердо переконаний в тому, що дипломатичний процес повинен тривати й розвиватися.

«Ми очікуємо, що КНДР швидко відновить переговори на робочому рівні зі Сполученими Штатами, як це було погоджено на зустрічі в демілітаризованій зоні 30 червня, і створить сприятливі умови для конструктивних і стійких переговорів», – стверджується у заяві.

КНДР в суботу вранці запустила ще дві ракети в Японське море – це вже п’яті ракетні випробування Пхеньяна від 25 липня.

Як повідомлялося, КНДР знову запустила ракети в сторону Японського моря.

У Північній Кореї повідомили деталі ракетних запусків.