ЄС відреагував на останні ракетні випробування КНДР
Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич / Фото: europa.eu
ЄС твердо переконаний в тому, що дипломатичний процес повинен тривати й розвиватися
Північна Корея своїми ракетними випробуванням підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.
Про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненій в суботу, 10 серпня, повідомляє «Європейська правда».
«Запуском двох балістичних ракет малої дальності, який є вже п’ятим подібним випробуванням за останні тижні, КНДР продовжує підривати міжнародну роботу зі зміцнення довіри та встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові, вільному від ядерної зброї», – йдеться у заяві.
У ЄС очікують, що КНДР буде утримуватися від будь-яких подальших провокацій і повністю виконуватиме свої міжнародні зобов’язання, визначені в численних резолюціях Ради безпеки ООН.
«Вкрай важливо, щоб КНДР зробила конкретні та такі, що заслуговують на довіру, кроки до повної та безповоротної відмови від своїх програм в області ядерної зброї, зброї масового знищення та балістичних ракет», – додала речниця.
ЄС твердо переконаний в тому, що дипломатичний процес повинен тривати й розвиватися.
«Ми очікуємо, що КНДР швидко відновить переговори на робочому рівні зі Сполученими Штатами, як це було погоджено на зустрічі в демілітаризованій зоні 30 червня, і створить сприятливі умови для конструктивних і стійких переговорів», – стверджується у заяві.
КНДР в суботу вранці запустила ще дві ракети в Японське море – це вже п’яті ракетні випробування Пхеньяна від 25 липня.
Як повідомлялося, КНДР знову запустила ракети в сторону Японського моря.
У Північній Кореї повідомили деталі ракетних запусків.