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    У світі

    ЄС відреагував на останні ракетні випробування КНДР

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    <p>Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич / Фото: europa.eu</p> - ЄС відреагував на останні ракетні випробування КНДР

    Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич / Фото: europa.eu

    ЄС твердо переконаний в тому, що дипломатичний процес повинен тривати й розвиватися

    Північна Корея своїми ракетними випробуванням підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.

    Про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненій в суботу, 10 серпня, повідомляє «Європейська правда».

    «Запуском двох балістичних ракет малої дальності, який є вже п’ятим подібним випробуванням за останні тижні, КНДР продовжує підривати міжнародну роботу зі зміцнення довіри та встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові, вільному від ядерної зброї», – йдеться у заяві.

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    У ЄС очікують, що КНДР буде утримуватися від будь-яких подальших провокацій і повністю виконуватиме свої міжнародні зобов’язання, визначені в численних резолюціях Ради безпеки ООН.

    «Вкрай важливо, щоб КНДР зробила конкретні та такі, що заслуговують на довіру, кроки до повної та безповоротної відмови від своїх програм в області ядерної зброї, зброї масового знищення та балістичних ракет», – додала речниця.

    ЄС твердо переконаний в тому, що дипломатичний процес повинен тривати й розвиватися.

    «Ми очікуємо, що КНДР швидко відновить переговори на робочому рівні зі Сполученими Штатами, як це було погоджено на зустрічі в демілітаризованій зоні 30 червня, і створить сприятливі умови для конструктивних і стійких переговорів», – стверджується у заяві.

    КНДР в суботу вранці запустила ще дві ракети в Японське море – це вже п’яті ракетні випробування Пхеньяна від 25 липня.

    Як повідомлялося, КНДР знову запустила ракети в сторону Японського моря.

    У Північній Кореї повідомили деталі ракетних запусків.

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