КНДР знову запустила ракети в сторону Японського моря



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Північна Корея у суботу провела запуск двох невпізнаних ракет Архівне фото

Снаряди були запущені з міста Хамхін

У суботу, 10 серпня, Північна Корея провела запуск двох невпізнаних ракет.

Про це повідомили військові Південної Кореї, інформує Yonhap.

Снаряди були запущені з міста Хамхін в сторону Японського моря. Південнокорейські військові в стані готовності і стежать за ситуацією і можливими новими пусками.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що його не хвилюють останні запуски ракет КНДР, оскільки мова йде про ракети малої дальності.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав 6 серпня ракетні випробування, на яких були запущені тактичні керовані ракети нового типу.

Як відомо, КНДР провела четверті за 13 днів ракетні випробування.

2 серпня стало відомо, що Північна Корея випробувала реактивні системи залпового вогню для великокаліберних керованих ракет. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням.

31 липня Північна Корея здійснила запуски невпізнаних снарядів. Тижнем раніше Пхеньян випробував дві балістичні ракети малого радіусу дії. Це був перший ракетний пуск із моменту зустрічі лідерів КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа.