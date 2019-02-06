ЄСПЛ переніс слухання «кримського» позову України проти Росії



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Про можливу дату слухань ЄСПЛ не повідомив

Про причини переносу слухання поки не повідомляється

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) переніс заплановані на 27 лютого слухання за міждержавним позовом України проти Росії. Про це повідомили у прес-службі ЄСПЛ, повідомляє «Укрінформу».

«Суд ухвалив рішення відкласти слухання, заплановані на 27 лютого», - заявили у Суді.

Про причини перенесення та можливу іншу дати слухань поки що не повідомляється.

Як повідомлялося, на 27 лютого було заплановане засідання ЄСПЛ за міждержавним позовом України проти Росії щодо анексії українського Криму та порушень прав людини на півострові.