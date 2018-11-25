Катастрофа яхти з принцом в Уганді: кількість загиблих подвоїлася
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На борту затонулого судна перебувало понад 90 осіб
Повідомляється про щонайменше 30 загиблих
Щонайменше 30 осіб загинули в результаті аварії судна, що сталася ввечері напередодні, 24 листопада, на озері Вікторія в Уганді. Станом на неділю, 25 листопада, рятувальникам вдалося врятувати 27 пасажирів судна.
Загальна кількість людей, що перебували на борту судна на момент затоплення, - понад 90 осіб, повідомляє агенція новин AP. Тому кількість загиблих може зрости. Причиною трагічного інциденту в місцевій поліції називають несприятливі погодні умови.
Про те, якою саме була місткість судна, нічого не повідомляється. Серед пасажирів човна був також і принц Уганди Дауді Кінту Васая. Його вдалося врятувати. На місці аварії тривають подальші пошуково-рятувальні роботи.
Раніше повідомлялося, що внаслідок аварії яхти на озері Вікторія щонайменше 13 людей загинули, ще 39 - пропали без вісті.
Джерело: Deutsche Welle