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    У світі

    Катастрофа яхти з принцом в Уганді: кількість загиблих подвоїлася

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    <p>На борту затонулого судна перебувало понад 90 осіб</p> - Катастрофа яхти з принцом в Уганді: кількість загиблих подвоїлася

    На борту затонулого судна перебувало понад 90 осіб

    Повідомляється про щонайменше 30 загиблих

    Щонайменше 30 осіб загинули в результаті аварії судна, що сталася ввечері напередодні, 24 листопада, на озері Вікторія в Уганді. Станом на неділю, 25 листопада, рятувальникам вдалося врятувати 27 пасажирів судна.

    Загальна кількість людей, що перебували на борту судна на момент затоплення, - понад 90 осіб, повідомляє агенція новин AP. Тому кількість загиблих може зрости. Причиною трагічного інциденту в місцевій поліції називають несприятливі погодні умови.

    Про те, якою саме була місткість судна, нічого не повідомляється. Серед пасажирів човна був також і принц Уганди Дауді Кінту Васая. Його вдалося врятувати. На місці аварії тривають подальші пошуково-рятувальні роботи.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок аварії яхти на озері Вікторія щонайменше 13 людей загинули, ще 39 - пропали без вісті.

    Джерело: Deutsche Welle

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