В Уганді затонула яхта з принцом і місцевими зірками шоу-бізнесу на борту
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В результаті інциденту загинули 13 чоловік, 39 пропали безвісти
Щонайменше 13 людей загинули в результаті аварії яхти на озері Вікторія, ще 39 - пропали без вісті.
Про це повідомляє видання Daily Mirror.
Зазначено, що аварія сталася в належній Уганді частини озера. На борту яхти перебували 120 чоловік, 70 з них були врятовані, ще 39 осіб числяться зниклими безвісти.
Серед пасажирів яхти був принц Уганди Дауді Васайя - рідний брат правлячого монарха цієї країни, а також зірки місцевого шоу-бізнесу. Африканському принцу вдалося врятуватися, його життю нічого не загрожує.
Rescuers led by police continue to retrieve bodies from the waters of #LakeVictoria, #Uganda following yesterday's tragedy.— Michael O'Hagan (@micoh) 25 листопада 2018 р.
Relatives of fishermen who died trying to save people wail as they recognise their loved ones.
The death toll isn't yet clear pic.twitter.com/nHQeYLgA3U
My prayers goes to the people who were on #LakeVictoria where a Boat capsized. pic.twitter.com/lZKITsAkDU— JEANBANKS (@BJeanbanks) 24 листопада 2018 р.
Місцеві жителі повідомляють, що яхта перекинулася буквально в кількох десятках метрів від острова Укервея - найбільшого на озері. Компанія місцевої еліти і «золотої молоді» вирушила туди на пляжну вечірку.
Аварія на озері Вікторія трапилася лише через два місяці після того, як там загинули 86 людей у результаті краху порома MV Nyerere.
Озеро Вікторія на території Танзанії, Кенії й Уганди - найбільше в Африці і третє в світі після озера Верхнє у Північній Америці та Каспійського моря. Його площа становить приблизно 68 800 квадратних кілометрів.