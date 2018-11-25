В Уганді затонула яхта з принцом і місцевими зірками шоу-бізнесу на борту



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На озері Вікторія затонула яхта з людьми, більше 10 загиблих Фото: The Daily Mirror

В результаті інциденту загинули 13 чоловік, 39 пропали безвісти

Щонайменше 13 людей загинули в результаті аварії яхти на озері Вікторія, ще 39 - пропали без вісті.

Про це повідомляє видання Daily Mirror.

Зазначено, що аварія сталася в належній Уганді частини озера. На борту яхти перебували 120 чоловік, 70 з них були врятовані, ще 39 осіб числяться зниклими безвісти.

Серед пасажирів яхти був принц Уганди Дауді Васайя - рідний брат правлячого монарха цієї країни, а також зірки місцевого шоу-бізнесу. Африканському принцу вдалося врятуватися, його життю нічого не загрожує.

Rescuers led by police continue to retrieve bodies from the waters of #LakeVictoria, #Uganda following yesterday's tragedy.

Relatives of fishermen who died trying to save people wail as they recognise their loved ones.

The death toll isn't yet clear pic.twitter.com/nHQeYLgA3U — Michael O'Hagan (@micoh) 25 листопада 2018 р.





My prayers goes to the people who were on #LakeVictoria where a Boat capsized. pic.twitter.com/lZKITsAkDU — JEANBANKS (@BJeanbanks) 24 листопада 2018 р.





Місцеві жителі повідомляють, що яхта перекинулася буквально в кількох десятках метрів від острова Укервея - найбільшого на озері. Компанія місцевої еліти і «золотої молоді» вирушила туди на пляжну вечірку.

Аварія на озері Вікторія трапилася лише через два місяці після того, як там загинули 86 людей у результаті краху порома MV Nyerere.

Озеро Вікторія на території Танзанії, Кенії й Уганди - найбільше в Африці і третє в світі після озера Верхнє у Північній Америці та Каспійського моря. Його площа становить приблизно 68 800 квадратних кілометрів.