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    У світі

    В Уганді затонула яхта з принцом і місцевими зірками шоу-бізнесу на борту

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    На озері Вікторія затонула яхта з людьми, більше 10 загиблих - В Уганді затонула яхта з принцом і місцевими зірками шоу-бізнесу на борту
    На озері Вікторія затонула яхта з людьми, більше 10 загиблих
    Фото: The Daily Mirror

    В результаті інциденту загинули 13 чоловік, 39 пропали безвісти

    Щонайменше 13 людей загинули в результаті аварії яхти на озері Вікторія, ще 39 - пропали без вісті.

    Про це повідомляє видання Daily Mirror.

    Зазначено, що аварія сталася в належній Уганді частини озера. На борту яхти перебували 120 чоловік, 70 з них були врятовані, ще 39 осіб числяться зниклими безвісти.

    Серед пасажирів яхти був принц Уганди Дауді Васайя - рідний брат правлячого монарха цієї країни, а також зірки місцевого шоу-бізнесу. Африканському принцу вдалося врятуватися, його життю нічого не загрожує.



    Місцеві жителі повідомляють, що яхта перекинулася буквально в кількох десятках метрів від острова Укервея - найбільшого на озері. Компанія місцевої еліти і «золотої молоді» вирушила туди на пляжну вечірку.

    Аварія на озері Вікторія трапилася лише через два місяці після того, як там загинули 86 людей у результаті краху порома MV Nyerere.

    Озеро Вікторія на території Танзанії, Кенії й Уганди - найбільше в Африці і третє в світі після озера Верхнє у Північній Америці та Каспійського моря. Його площа становить приблизно 68 800 квадратних кілометрів.

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