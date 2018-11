В Уганді затонула яхта з принцом і місцевими зірками шоу-бізнесу на борту

В результаті інциденту загинули 13 чоловік, 39 пропали безвісти

Щонайменше 13 людей загинули в результаті аварії яхти на озері Вікторія, ще 39 - пропали без вісті.

Про це повідомляє видання Daily Mirror.

Зазначено, що аварія сталася в належній Уганді частини озера. На борту яхти перебували 120 чоловік, 70 з них були врятовані, ще 39 осіб числяться зниклими безвісти.

Серед пасажирів яхти був принц Уганди Дауді Васайя - рідний брат правлячого монарха цієї країни, а також зірки місцевого шоу-бізнесу. Африканському принцу вдалося врятуватися, його життю нічого не загрожує.

Rescuers led by police continue to retrieve bodies from the waters of #LakeVictoria, #Uganda following yesterday's tragedy.

Relatives of fishermen who died trying to save people wail as they recognise their loved ones.

The death toll isn't yet clear pic.twitter.com/nHQeYLgA3U