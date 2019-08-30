Керівник китайського МЗС планує відвідати Північну Корею



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Ван І перебуватиме в Пхеньяні 2-4 вересня

Член державної ради і керівник МЗС КНР Ван І планує відвідати наступного тижня КНДР. Візит буде тривати із понеділка до середи (2-4 вересня).

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

За словами речника МЗС КНР, візит Ван І буде важливим кроком в розвитку двосторонніх відносин. Планується, що керівник китайського зовнішньополітичного відомства проведе переговори із своїм північнокорейським візаві Рі Йонг Хо.

Речник МЗС КНР Генг Шуанг заявив, що ситуація на Корейському півострові на сьогодні проходить етап деескалації. Зі свого боку Пекін буде і далі грати свою роль в денуклеаризації півострова, а також сприятиме миру і стабільності в північно-східній Азії.

Як наслідок, очікується, що Ван І в рамках переговорів в Пхеньяні зосередить свою увагу на останніх північнокорейських випробуваннях ракет малої дальності і реактивних систем залпового вогню великої дальності.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин вибачився за випробування ракет малої дальності.