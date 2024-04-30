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Хотів передати секретну інформацію до Росії. Як суд у США покарав нового шпигуна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хотів передати секретну інформацію до Росії. Як суд у США покарав нового шпигуна
Співробітник Агентства національної безпеки встряг у шпигунський скандал
фото із відкритих джерел

Колишнього співробітника Агентства національної безпеки у США засудили до 21 року в'язниці за спробу шпигунства

Американський суд засудив до 21 року в'язниці колишнього співробітника Агентства національної безпеки (National Security Agency або NSA) США 32-річного Джаре Себастьяна Далка за спробу продати секретну інформацію російському агенту. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту країни. Насправді із ним спілкувався співробітник Федерального бюро розслідувань (FBI) під прикриттям.

Суду стало відомо, що 26 серпня 2022 року в Денвері Далк запросив $85 тис. в обмін на всю інформацію у агента FBI, якого він вважав російським шпигуном. Він також пообіцяв надавати відомості й надалі, після повернення до Вашингтона.

Використовуючи портативний комп'ютер та інструкції, надані таємним співробітником FBI, 28 вересня 2023 Далк передав п'ять файлів, чотири з яких містили абсолютно секретні дані. На початку повідомлення він написав, що дуже радий надати цю інформацію та сподівається на взаємовигідну дружбу. FBI його одразу ж заарештувало.

Цей вирок має послужити суворим попередженням усім, кому доручено захист інформації національної оборони, про те, що зрада цієї довіри загрожує наслідками» , – заявив директор ФБР Крістофер Рей.

Раніше у Дрездені затримано асистента одного з членів правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у Європарламенті за підозрою у шпигунстві на користь Китаю. Про це повідомляє DW.

Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела зазначають, що підозрюваний – 43-річний Цзянь Г. – працює в команді депутата Європарламенту з АдН Максиміліана Кра.

Читайте також: Китайські шпигуни, схоже, з’являються по всій Європі – The New York Times
Теги: росія США шпигун ФБР партії вирок зрада росіяни обмін

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