Китайські шпигуни, схоже, з’являються по всій Європі – The New York Times

Цього тижня було висунуто звинувачення у шпигунстві на користь Китаю шістьом особам

Справи про шпигунство в Британії та Німеччині стали яскравим проявом протиріч Європи з Китаєм

Цього тижня у Європі відбувся шквал арештів китайських шпигунів у Європі, що відоражає нещодавно посилену реакцію континенту на шпигунську діяльність Пекіна. Про це пише The New York Times.

«Один із чоловіків, молодий британець, відомий своїми агресивними поглядами на Китай, працював помічником відомого члена британського парламенту. Інший, громадянин Німеччини китайського походження, був помічником члена Європейського парламенту, який представляв німецьких ультраправих. Незважаючи на те, що вони з різних країн і, здавалося б, мають різне походження та погляди, цього тижня обидва чоловіки були звинувачені у шпигунстві на користь Китаю», – пише видання.

Загалом цього тижня було висунуто звинувачення у шпигунстві на користь Китаю шістьом особам у рамках трьох окремих справ: двом у Британії та чотирьом у Німеччині.

«У п’ятницю, коли двоє британців виступили перед судом у Лондоні, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, що є черговим зусиллям обох суперників зберегти комунікацію відкритою, навіть якщо загострюються суперечки щодо торгівлі, національної безпеки та геополітичних протиріч», – пише The New York Times.

Зазначається, що справи про шпигунство в Британії та Німеччині, перші в своєму роді в двох країнах, стали яскравим проявом протиріч Європи з Китаєм.

Невдовзі після того, як британські та німецькі офіційні особи оголосили про звинувачення шістьох їхніх громадян у шпигунстві, влади Нідерландів і Польщі в середу провели обшук в офісах китайського постачальника обладнання для безпеки в рамках блокування Європейським Союзом того, що він вважає нечесною торгівлею. Це був перший випадок, коли виконавчий орган блоку, Європейська комісія, використала новий закон про іноземні субсидії, щодо китайської компанії.

А на початку квітня зі Швеції видворили китайську журналістку, яка проживала у країні протягом двох десятиліть, заявивши, що вона становить загрозу національній безпеці.

Звинувачення у тому, що Китай використовує шпигунів, щоб проникнути в демократичні процеси в Німеччині та Великобританії та вплинути на них, викликали особливу тривогу, оскільки вони продемонстрували прагнення вийти за межі вже відомих, пов’язаних з бізнесом практик, до прихованого політичного втручання, що раніше розглядалося як переважно російська сфера.

У той же час, на думку експертів, шквал звинувачень цього тижня свідчить не стільки про те, що Пекін посилює шпигунство, скільки про те, що європейські країни посилили свою відповідь.

Нагадаємо, у Дрездені було затримано асистента одного з членів правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у Європарламенті за підозрою у шпигунстві на користь Китаю.

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції вирішив депортувати китайську журналістку з країни з довічною забороною на повернення. ЇЇ вважають серйозною загрозою для безпеки королівства.