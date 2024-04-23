Помічник депутата Європарламенту шпигує на Китай: деталі скандалу

У Німеччині асистента євродепутата від AfD запідозрили у шпигунстві на Китай

Підозрюваний – 43-річний Цзянь Г. – працює в команді депутата Європарламенту партії «Альтернатива для Німеччини» Максиміліана Кра

У Дрездені затримано асистента одного з членів правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у Європарламенті за підозрою у шпигунстві на користь Китаю. Про це повідомляє DW.

Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела зазначають, що підозрюваний – 43-річний Цзянь Г. – працює в команді депутата Європарламенту з АдН Максиміліана Кра.

Цзянь Г., посада якого на офіційному сайті Кра вказана як «акредитований асистент», було затримано минулої ночі співробітниками земельного відомства у кримінальних справах. Його підозрюють у незаконній агентурній діяльності, у тому числі у стеженні за китайськими опозиціонерами та у передачі Пекіну інформації про роботу німецького парламенту.

Своєю чергою, генеральний прокурор ФРН заявив, що Цзянь Г. є «співробітником китайської спецслужби» і що у січні поточного року передавав «своєму замовнику з розвідувальних органів інформацію про переговори та рішення в Європейському парламенті».

Представник АдН назвав повідомлення про затримання Цзяня Г. «дуже тривожними».

За даними німецьких ЗМІ, Цзянь Г. близько десяти років тому пропонував німецькій владі свої послуги як позаштатний інформатор, але ті співпрацювати з ним відмовилися, оскільки вважали його ненадійним, а також можливим подвійним агентом, який працює і на Китай.

Після затримання напередодні двох ймовірних китайських шпигунів у Дюссельдорфі та Бад-Хомбурзі це вже друга операція проти китайського впливу в Німеччині за останню добу. Справи Цзяня Г. та двох інших передбачуваних шпигунів не пов'язані один з одним.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині затримано агентів РФ, які хотіли зірвати військову допомогу Україні.

Також у Швеції розгорівся гучний скандал через китайську журналістку-шпигунку.