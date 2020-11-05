Кількість випадків зараження Covid-19 у світі перевищила 48 млн

За добу зафіксовано новий антирекорд смертності

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 48 мільйонів.

Як свідчать дані Університету Джонса Хопкінса, кількість випадків захворювання Covid-19 у світі досягла 48 005 784.

Найбільше хворих зафіксовано в США — 9 480 292 пацієнта, на другому місці - Індія (понад 8,3 млн), на третьому — Бразилія (понад 5,5 млн).

З початку пандемії у світі від ускладнень Covid-19 померли 1 224 144 особи.

Згідно з даними сайту Worldometer, за останню добу 4 листопада у світі померли рекордна кількість хворих на Covid-19 — 9067 осіб.

Раніше найбільшу кількість смертей було зареєстровано 1 жовтня, тоді за добу від коронавірусної інфекції померли 8831 осіб.