Кім Чен Ин планує відвідати Росію



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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

По дипломатичних каналах почнеться узгодження часу і місця візиту лідера КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі зі спікером Ради федерації РФ Валентиною Матвієнко заявив про готовність приїхати в Росію.

Про це в суботу, 8 вересня, повідомляють «Аргументы и Факты».

«Я передала Кім Чен Ину послання Володимира Путіна і він підтвердив своє бажання приїхати в РФ з офіційним візитом. Сказав, що відкладати цього не хоче», - повідомила Матвієнко.

Вона також зазначила, що зараз по дипломатичних каналах почнеться узгодження часу і місця цього візиту.

Матвієнко приїхала у Пхеньян, щоб представляти Росію на святкуванні 70-ї річниці утворення КНДР.

Також повідомлялося, що Кім Чен Ину привезли листа від Путіна.

В середині серпня Путін і Кім Чен Ин обмінялися вітальними телеграмами: російський президент привітав главу КНДР з 73-ю річницею визволення Корейського півострова, а той зробив те ж саме на адресу російського лідера. Путін у своїй телеграмі також згадав про свою готовність зустрітися з Кім Чен Ином найближчим часом.