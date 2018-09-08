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    У світі

    Кім Чен Ин планує відвідати Росію

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    Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин - Кім Чен Ин планує відвідати Росію
    Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

    По дипломатичних каналах почнеться узгодження часу і місця візиту лідера КНДР

    Лідер КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі зі спікером Ради федерації РФ Валентиною Матвієнко заявив про готовність приїхати в Росію.

    Про це в суботу, 8 вересня, повідомляють «Аргументы и Факты».

    «Я передала Кім Чен Ину послання Володимира Путіна і він підтвердив своє бажання приїхати в РФ з офіційним візитом. Сказав, що відкладати цього не хоче», - повідомила Матвієнко.

    Вона також зазначила, що зараз по дипломатичних каналах почнеться узгодження часу і місця цього візиту.

    Матвієнко приїхала у Пхеньян, щоб представляти Росію на святкуванні 70-ї річниці утворення КНДР.

    Також повідомлялося, що Кім Чен Ину привезли листа від Путіна.

    В середині серпня Путін і Кім Чен Ин обмінялися вітальними телеграмами: російський президент привітав главу КНДР з 73-ю річницею визволення Корейського півострова, а той зробив те ж саме на адресу російського лідера. Путін у своїй телеграмі також згадав про свою готовність зустрітися з Кім Чен Ином найближчим часом.

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