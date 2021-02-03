  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Кіпр запровадив обов'язкову самоізоляцію для туристів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Уряд Кіпру поділив країни на три категорії</p> - Кіпр запровадив обов'язкову самоізоляцію для туристів

    Уряд Кіпру поділив країни на три категорії

    Для українців передбачена двотижнева самоізоляція

    Уряд Кіпру ухвалив рішення ввести обов'язкову самоізоляцію з 6 лютого для всіх, хто прибуває в країну.

    Про це повідомляє Cyprus Mail.

    Уряд поділив країни на три категорії. Так, жителям держав, які потрапили до категорії А і В, необхідно буде пройти триденний карантин, а після здати тест на коронавірус.

    При цьому жителям країн, які потрапили в категорію необхідно буде здати тест на коронавірус за 72 години до прильоту в країну.

    Всі пасажири, незалежно від країни відправлення, також повинні будуть заповнити CyprusFlightPass онлайн.

    Так, у категорію А віднесли Австралію, Нову Зеландію, Сінгапур і Таїланд. При цьому в категорію потрапили Німеччина, Греція, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Японія, Китай, Південна Корея і Руанда.

    Для жителів країн групи С, куди входить Україна, залишаються в силі чинні норми, що дозволяють приїзд на острів тільки окремим категоріям громадян і передбачають обов'язкову двотижневу самоізоляцію.

    До слова, Рада ЄС оновила обмеження на в'їзд до Шенгенської зони.

    Читайте також:
    Теги: відпочинок туризм українці карантин Кіпр коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies