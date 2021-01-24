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    Куди у 2020 році найбільше їздили українці: топ-10 країн

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    Минулого року&nbsp;за кордон потрапили 11 млн 250 тис. громадян України - Куди у 2020 році найбільше їздили українці: топ-10 країн
    Минулого року за кордон потрапили 11 млн 250 тис. громадян України

    Минулого року наші співвітчизники здійснили подорожі до 123 країн світу

    У 2020 році громадяни України найбільше відвідували Польщу, Угорщину та Росію.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    За її інформацією, минулого року наші співвітчизники здійснили подорожі до 123 країн світу. Загалом за кордон потрапили 11 млн 250 тис. громадян України.

    Найбільш відвідуваними стали Польща – 4 млн, Угорщина – 1 млн 635 тис. та РФ – 1 млн. Серед лідерів також Туреччина, де побувало 965 тис. українців, та Єгипет – 730 тис.

    Велика кількість українців їздили до Румунії –626 тис., Білорусі – 496 тис., Словаччини – 336 тис., Молдови – 328 тис., Німеччини – 222 тис. та ОАЕ – 100 тис. осіб.

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    Іноземців в Україну у минулому році прибуло майже втричі менше – приблизно 3,4 млн із 192 країн світу.

    Найбільше в Україну приїздило громадян Молдови – 933 тис., Білорусі – 463,5 тис., РФ –390 тис., Польщі –272 тис., Румунії – 229 тис та Угорщини – 217 тис., Туреччини –149 тис., Німеччини – 74 тис., Ізраїлю – 57 тис. та США – 42 тис.

    Зазначимо, попри збільшення випадків Covid-19 курортний острів відкрив кордони для туристів.

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    Теги: Туреччина прикордонники Польща Держприкордонслужба США Єгипет іноземці Угорщина українці Україна ОАЕ Кіпр кордон
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