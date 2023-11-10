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Кислиця заявив, що члени Ради безпеки не готові до виключення Росії з ООН

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кислиця заявив, що члени Ради безпеки не готові до виключення Росії з ООН
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця
фото з відкритих джерел

Наразі «немає жодного постійного члена Ради безпеки, який би був готовий говорити про долю Росії, яка сидить на місці Радянського Союзу»

Наразі немає жодного постійного члена Ради безпеки, який би був готовий розглядати можливість виключення Росії з ООН. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю ВВС.

За його словами, наразі «немає жодного постійного члена Ради безпеки, який би був готовий говорити про долю Росії, яка сидить на місці Радянського Союзу». 

«Навіть серед тих щирих, найбільш відданих питанню підтримки України, відновлення територіальної цілісності і суверенітету країн, але які є постійними членами Ради безпеки», – сказав Кислиця.

Український дипломат підкреслив, що виключення Росії з Ради безпеки не є достатньою умовою для припинення війни в Україні.

«Не буде цього не тому, що статут неправильний чи рішення Радбезу неправильне, чи міжнародне право неправильне в цілому. А тому, що весь світ має справу зі злочинним режимом, якому плювати на всі норми міжнародного права, на всі рішення Радбезу, рішення Суду ООН, які є від березня минулого року, на всі рішення всіх інших судів», – зазначив він.

Нагадаємо, у четвер представника Росії уперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН. Він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску. 

В Міжнародному суді ООН у Гаазі у зв’язку з обранням колишнього міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску «вперше не буде радянського/російського судді».

Теги: статут Сергій Кислиця

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