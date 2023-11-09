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Росія вперше в історії не увійшла до складу Міжнародного суду ООН

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія вперше в історії не увійшла до складу Міжнародного суду ООН
фото з відкритих джерел

У Міжнародному суді ООН у Гаазі «вперше не буде російського судді»

У четвер представника Росії уперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН. Він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.  Про це повідомив український юрист-міжнародник, суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський.

Гнатовський вказує, що в Міжнародному суді ООН у Гаазі у зв’язку з обранням колишнього міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску «вперше не буде радянського/російського судді».

«Це вже другий випадок, коли постійний член Ради безпеки не буде представлений у Міжнародному суді ООН (першою була Велика Британія у 2017 році)», – повідомив він.

Як відомо, Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів, причому що три роки обираються п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу й Генасамблеї ООН.

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН поновлює слухання про геноцид за позовом України проти Росії.

Нагадаємо, у понеділок, 4 вересня, члени Міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні прибули в Київ. На пресконференції вони заявили, що наразі не мають достатніх доказів для визнання геноциду в країні.

Триває 624-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав ракетного та 13 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши керовану ракету Х-59, яку було знищено нашою протиповітряною обороною. 

Теги: ворог населення інфраструктура розслідування Велика Британія суддя геноцид

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