Китаєць «на удачу» кинув монетки у двигун літака: рейс скасували



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Вчинок китайця позбавив 162 пасажирів перельоту і обійшовся авіакомпанії Lucky Air в 140 тисяч юанів

Забобонний пасажир подорожував з дружиною та однорічною дитиною і зізнався, що кинув у двигун дві монети в надії на безпечний політ

Китайська авіакомпанія Lucky Air подала в суд на пасажира, який кинув монети в двигун літака

Про це пише Daily Mail.

Забобонний пасажир подорожував з дружиною та однорічною дитиною в Куньмін (провінція Юньнань) і зізнався, що кинув у двигун дві монети номіналом один юань в надії на безпечний політ. Через витівки 28-річного чоловіка авіакомпанії довелося скасувати рейс з аеропорту міста Аньцина (провінція Аньхой).

Таким чином, вчинок китайця позбавив 162 пасажирів перельоту і обійшовся авіакомпанії Lucky Air в 140 тисяч юанів. Влада заарештувала порушника, та авіакомпанія подала на нього в суд. За словами експертів, кидати монети у двигун дуже небезпечно.

«Це піддає пасажирів серйозному ризику. Двигун може втратити швидкість і заглохнути під час польоту», - пояснив професор Інституту цивільної авіації в Китаї Оуян Цзе.

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