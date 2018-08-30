Китай, Індія та Росія стали рекордсменами зі смертності від алкоголю



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Україна також входить до десятки країн з найвищим рівнем смертності від алкоголю

Китай очолив список країн з найвищою смертністю від зловживання алкоголем.

Про це з посиланням на дані компанії Statista, опубліковані в найстарішому медичному журналі світу The Lancet, пише китайська щоденна газета The Global Times.

Тільки в 2016 році з-за причин, пов'язаних з алкоголем, в КНР пішли з життя 59 тисяч жінок і 650 тисяч чоловіків. Обидва показники - найвищі на планеті.

Китайські чоловіки приблизно втричі більше випивають, ніж жінки. У перших геморагічний інсульт названий основною причиною проблем зі здоров'ям, пов'язаних з алкоголем. Інші основні захворювання включають ішемічний інсульт, гіпертонічну хворобу серця та епілепсію.

Індія опинилася на другому місці - 42 тисячі жінок і 290 тисяч чоловіків, а країна Росія замикає «почесну» трійцю світових лідерів по «алкогольним» смертям з показником 43/180 тисяч.

Додамо, що Україна також входить до десятки країн з найвищим рівнем смертності від алкоголю. За кількістю смертей серед чоловіків вона посідає сьому сходинку (53 тисячі осіб), а серед жінок – четверту (25 тисяч осіб).

Загалом від алкоголю у світі у 2016 році померли 2,8 мільйона осіб.

За даними вчених, з ростом вживання алкоголю зростає і загальний рівень смертності, особливо від онкологічних захворювань. Водночас ризик проблем зі здоров'ям знижується лише за повного припинення вживання спиртного.

Звіт в The Lancet охоплює 195 країн і регіонів з даними за період з 1990 по 2016 роки.

Раніше повідомлялося, що Європа посідає перше місце у світі за обсягами споживання алкоголю.

Джерело: Еспресо ТВ