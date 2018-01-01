Китай заявив про загрозу вибуху танкера, охопленого пожежею біля китайського узбережжя

Виявити іранців і двох громадян Бангладешу, які перебували на іранському судні до зіткнення з китайським суховантажем, не вдалося

Міністерство транспорту Китаю заявляє про загрозу вибуху або затоплення іранського танкера, охопленого пожежею біля китайського узбережжя. Про це повідомляють китайські офіційні ЗМІ, пише «Інтерфакс-Україна». Раніше про ризик затоплення цього танкера заявляв Тегеран. Центральне телебачення Китаю з посиланням на інформацію китайської



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Зіткнення двох суден сталося в 257 км від Шанхаю

Виявити іранців і двох громадян Бангладешу, які перебували на іранському судні до зіткнення з китайським суховантажем, не вдалося

Міністерство транспорту Китаю заявляє про загрозу вибуху або затоплення іранського танкера, охопленого пожежею біля китайського узбережжя.

Про це повідомляють китайські офіційні ЗМІ, пише «Інтерфакс-Україна».

Раніше про ризик затоплення цього танкера заявляв Тегеран.

Центральне телебачення Китаю з посиланням на інформацію китайської влади повідомило, що виявити хоча б одного з 30 іранців і двох громадян Бангладешу, які перебували на іранському судні до зіткнення з китайським суховантажем, наразі не вдалося. У своєму «Твіттері» телеканал публікує відео, кадри якого демонструють процес гасіння пожежі на танкері водяними гарматами.

За словами представника МЗС КНР Лу Кана, якого цитують ЗМІ, у понеділок вранці рятувальникам вдалося виявити одне тіло. Особу цієї людини поки що не встановлено. Також Лу Кан назвав несприятливими умови для проведення пошуково-рятувальної операції.

«Ми також працюємо над тим, щоб запобігти будь-якій побічній події», - заявив він під час брифінгу.

За даними представника Національного агентства морської поліції Південної Кореї, від танкера тягнеться густий чорний дим. Також, за його словами, видимість ускладнюється поганими погодними умовами.

За інформацією міністерства транспорту Китаю, зіткнення двох суден сталося в 257 км від Шанхаю. Усіх членів екіпажу суховантажу, що йшов під китайським прапором, вдалося врятувати. Вони всі є громадянами КНР.

Причину зіткненню наразі не встановлено.

Представник міністерства нафти Ірану повідомив, що танкер, орендований корейською компанією Hanwha TOTAL Co, перевозив конденсат, що належить Національній іранській нафтовій компанії (NIOC).