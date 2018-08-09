КНДР висунула США ультиматум щодо ядерного роззброєння



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Прапори США та КНДР

У Пхеньяні запевнили, що прагнуть втілювати широку угоду, досягнуту під час зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву МЗС КНДР.

«Поки США дотримується застарілих сценаріїв, яких дотримувалися всі попередні адміністрації і не змогли досягти з ними успіху, не можна очікувати прогресу в реалізації спільної заяви, включаючи денуклеаризацію КНДР», - йдеться у заяві.

У Пхеньяні запевнили, що прагнуть втілювати широку угоду, досягнуту під час зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина 12 червня у Сінгапурі.

МЗС КНДР заявило, що країна припинила тестування ракет, ядерні випробування та демонтувала «ядерні випробувальні майданчики», проте США і далі наполягають на передусім денуклеаризації.

«Тим не менш, США відповіли на наші очікування підбурюванням до міжнародних санкцій та тиску на КНДР. Сполучені Штати намагалися знайти привід для посилення санкцій проти КНДР», - заявили у Північній Кореї.

У Вашингтоні поки що не коментували цих заяв КНДР.

Як відомо, США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.