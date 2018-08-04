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    Трамп написав відповідь Кім Чен Ину

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    Трамп написав відповідь Кім Чен Ину

    Лист Трампа було передано американською делегацією представникам КНДР

    Президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

    Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео у Twitter.

    Лист було передано американською делегацією представникам КНДР у суботу в Сінгапурі, де проходить форум з безпеки.

    Помпео зазначив, що зустрічався в Сінгапурі з главою МЗС КНДР Рі Йонг Хо.

    Водночас держсекретар США нічого не повідомив про зміст листа Трампа.

    Як повідомлялося, 13 липня президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від лідера КНДР Кім Чен Ина від 6 липня, в якому він висловлює віру в нове майбутнє між Північною Кореєю і Сполученими Штатами і надію на практичні дії.

    Трамп назвав лист дуже приємною запискою, заявивши, що досягнуто значного прогресу.

    США Південна Корея Дональд Трамп Twitter президент Майк Помпео Кім Чен Ин
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