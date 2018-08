Трамп написав відповідь Кім Чен Ину

Лист Трампа було передано американською делегацією представникам КНДР

Президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео у Twitter.

Лист було передано американською делегацією представникам КНДР у суботу в Сінгапурі, де проходить форум з безпеки.

Помпео зазначив, що зустрічався в Сінгапурі з главою МЗС КНДР Рі Йонг Хо.

Водночас держсекретар США нічого не повідомив про зміст листа Трампа.

I had the chance to speak with my #DPRK counterpart FM Ri Yong Ho @asean today. We had a quick, polite exchange. Our US delegation also had the opportunity to deliver @Potus reply to Chairman Kim’s letter. pic.twitter.com/1DiR6UDj4Q