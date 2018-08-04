Трамп написав відповідь Кім Чен Ину



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Лист Трампа було передано американською делегацією представникам КНДР

Президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео у Twitter.

Лист було передано американською делегацією представникам КНДР у суботу в Сінгапурі, де проходить форум з безпеки.

Помпео зазначив, що зустрічався в Сінгапурі з главою МЗС КНДР Рі Йонг Хо.

Водночас держсекретар США нічого не повідомив про зміст листа Трампа.

I had the chance to speak with my #DPRK counterpart FM Ri Yong Ho @asean today. We had a quick, polite exchange. Our US delegation also had the opportunity to deliver @Potus reply to Chairman Kim’s letter. pic.twitter.com/1DiR6UDj4Q — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 серпня 2018 р.

Як повідомлялося, 13 липня президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від лідера КНДР Кім Чен Ина від 6 липня, в якому він висловлює віру в нове майбутнє між Північною Кореєю і Сполученими Штатами і надію на практичні дії.

Трамп назвав лист дуже приємною запискою, заявивши, що досягнуто значного прогресу.